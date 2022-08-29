İbrahim Tatlıses'ten oğlu Ahmet Tatlıses'e: Geldi, numarasını yaptı gitti
Şarkıcı İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazasının ardından olay yerine koşan oğlu Ahmet Tatlıses'e ilişkin açıklamada bulundu. Tatlıses, “Geldi, numarasını yaptı gitti” dedi.
Şarkıcı İbrahim Tatlıses Bodrum'da geçirdiği trafik kazasında ölümden döndü, kazayı iki ayağı kırılarak atlattı. Araçta sıkışan İbrahim Tatlıses'in kaza haberini alan oğlu Ahmet Tatlıses, olay yerine koştu. İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses hakkında, “Geldi, numarasını yaptı gitti” yorumunu yaptı.
Tatlıses, gazeteci Bilal Özcan'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
B.Ö: Oğlunuz Ahmet, kazadan sonra hastane odasında elinizi öptü mü?
İbrahim Tatlıses: Ben elimi öptürmem kimseye.
B.Ö: Peki, Ahmet’le barış oldu mu?
İbrahim Tatlıses: Barış marış olmadı. Kimseyle barışmadım.
B.Ö: Ya yapmayın, bu olay vesile olsaydı barışa…
İbrahim Tatlıses burada sinirlendi ve sesini yükselterek cevap verdi…
İbrahim Tatlıses: Gece neredeydi peki? Niye gelmedi programa. Ertesi gün kahvaltıda hep beraberdik; kahvaltıda neredeydi?
B.Ö: Barış olsa iyi olurdu.
İbrahim Tatlıses: Hâlâ barış diyor… Artist; artist… Geldi, numarasını yaptı gitti.
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