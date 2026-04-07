Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu'nun hayatı ve kariyeri araştırılıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik başlatılan "uyuşturucu" operasyonları devam ediyor. Son olarak bu sabah yeni bir dalga daha gerçekleşti. Çok sayıda gözaltı kararı olduğu öğrenildi. Peki, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu neden gözaltına alındı?

ASLI SİPAHİ HACISÜLEYMANOĞLU KİMDİR?

Milli binici Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu çocukluk yıllarından itibaren at binen Sipahi, binicilik sporunda profesyonelleşerek Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etti. Kariyeri boyunca pek çok kez Türkiye Şampiyonu unvanını kazandı.

ASLI SİPAHİ'NİN ÖZEL HAYATI

Aslı Sipahi, 2023 yılında iş insanı Ali Hacısüleymanoğlu ile dünya evine girmiştir. Ancak çift, 2026 yılının Şubat ayında anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştır. Sipahi’nin Cem Öztürk ile yaptığı ilk evliliğinden Osman Kerem adında bir oğlu bulunmaktadır.

ASLI SİPAHİ HACISÜLEYMANOĞLU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ünlülere yönelik "uyuşturucu" soruşturması kapsamında yeni dalga operasyon yapıldı. Operasyonda Simge Sağın, Melek Mosso, İbrahim Çelikkol, Deha Bilimler, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve Bengü Erden gözaltına alındı.