Yayınlanma: 03.04.2024 - 21:01

Güncelleme: 03.04.2024 - 21:01

Sosyal medyada en fazla konuşulan isimlerden biri olan Selin Demiratar'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Selin Demiratar kimdir? Selin Demiratar kaç yaşında, nereli?

SELİN DEMİRATAR KİMDİR?

Erzincan doğumlu Selin Demiratar, 20 Mart 1983 yılında dünyaya geldi. Lise okuduğu yıllarda güzellik yarışmasına katılan Demiratar, Miss Globe Güzellik Yarışması'nda Türkiye birincisi, aynı yıl İstanbul'da düzenlenen Miss Globe International'de üçüncü seçildi. Lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesinde tamamladı. Balık burcu olan güzel oyuncu Selin Demiratar, 1.74 boyunda ve 59 kg ağırlığındadır.

SELİN DEMİRATAR EVLİ Mİ?

Selin Demiratar , 2020 yılında Mehmet Ali Çebi ile dünyaevine girmiştir.

SELİN DEMİRATAR'IN ROL ALDIĞI YAPIMLAR