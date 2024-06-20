Aslıhan Doğan Turan: 'Arda güzel, tutkulu bir aşık'

Yayınlanma: 20.06.2024 - 13:50

Güncelleme: 20.06.2024 - 13:50

Her hafta sanat ve spor camiasından ünlü isimlerin ağırlandığı 'Senem Aydın’la Hadi Anlat'ın yeni bölümüne, sosyal medya fenomeni ve futbolcu Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan konuk oldu. GAİN’de yayınlanan programda Doğan Turan, evliliğini ve hayallerini anlattı.



Aslıhan Doğan Turan, Senem Aydın’ın "Herkesin merak ettiği bir isimsin. Bu durum seni rahatsız ediyor mu yoksa hoşuna mu gidiyor?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Ben bu işlere girmeden önce bile beni ilgiyle takip eden bir kitle vardı. Bu ilgi Arda’yla olan beraberliğim, evliliğimiz ve sonrasında YouTube’a girmemle birlikte arttı. Evimin içi, ailem; orada benim başka tarafımı gördüler. Bu ilgi güzel bir şey."

ABD’de başlayıp Londra’da biten eğitim hayatını ve okuduğu ceza hukuku alanında neden çalışmadığını da anlatan Doğan Turan’ın açıklamalarından diğer satır başları şöyle:

"Hayatla çok derdim yok. Kafaya takan bir insan değilim. Annem bazen ‘Aslıhan çok bencilsin, hiçbir şey umurunda değil, vurdumduymazsın’ derdi. Ama sonra 'En doğrusunu Aslıhan yapıyor, hiçbir şeyi kafasına takmıyor' der oldu. Düşünsene sürekli bir şeyler kurup onunla yaşadığını; çok yorucu. Hiçbir şey dünyanın sonu değil."

"Dört dörtlük hayatlar filmlerde bile olmuyor artık. Her dakika gülelim eğlenelim, böyle bir hayat yok! Allah’a çok şükür çok güzel şartlarda yaşıyorum, mutlu bir ailem var. Benim için bunlar yeterli."

"İki hayalim var. Biri, İsviçre’den ev almak. Diğeri de bir restoran açmak. Üye olmayı gerektirecek, menüsü sınırlı ama imza yemekleri olan, ailelerin gelebileceğin bir yer hayal ediyorum."

"Oğlum Hamza doğduktan sonra ‘Çocuğunla ilgili inşallah kötü bir şey olur’ tarzında bir yorum gelmişti. İnanamamıştım. O yorumdan sonra DM’leri kapattım. Hadsizliğe hiç tahammülüm yok."



"Biz Arda’yla henüz arkadaşken bir gün Londra’da yalnız yemek yemeyeyim diye Madrid’den uçağa atlayıp Londra’ya gelmişti, ilk baş başa yemeğimizi o zaman yedik. Çok şaşırmıştım. Değişik bir jestti."

"Arda’yla üç senelik beraberliğimiz sürecinde medya bizi bayağı yıprattı. Ayrılma barışma durumları abartıldı, nedenler saptırıldı, hiç olmayan şeyler konuşuldu. Ben bunun böyle gideceğini tahmin ediyordum."

"Aşk, sevgi, tutku, saygı, huzur, denge; bunlar önemli şeyler, Arda’yla bunu yakaladığımızı düşünüyoruz. Eğlenceli bir ev hayatımız var, beraber çok gülüyoruz. Arda güzel, tutkulu bir aşık. Yemeğe gidiyoruz ya mesela, yan yana oturuyoruz. Kimyamız çok güzel. Önceliği hep karısı ve çocuklarıdır."