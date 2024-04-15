Arda Turan'a İspanya'da şoke eden dava: '230 bin Euro'luk zarar verildi'

Yayınlanma: 15.04.2024 - 13:14

Güncelleme: 15.04.2024 - 13:14

Arda Turan'ın futbolculuk döneminde Barcelona'da forma giydiği zamanlarda kullandığı evin sahibi, genç teknik adamın eve zarar verdiği gerekçesiyle şikayette bulundu.

İspanyol basınından El Periodico de Espana'nın haberine göre, Arda Turan'ın Barcelona'daki ev sahibi Türk futbolcu ve çevresinin eve yaklaşık 230 bin Euro'luk bir zarar verdiğini ifade etti.

Arda'nın Barcelona futbolcusuyken kiraladığı evin sahibi, eve verilen zarar sebebiyle Barcelona İl Mahkemesi'ne dava açtı. Haberde mahkemenin ilk etapta şikayetçi ile anlaştığını ancak daha sonra Arda Turan'a yapılan bildirimde diplomatik usulsüzlükler var olduğu gerekçesiyle davanın yeniden açıldığı belirtildi.

230 BİN EURO'LUK HASAR

Öte yandan haberde; yaklaşık 18 milyon Euro değer biçilen eve verilen 230 bin Euro'luk zararın bilirkişi tarafından tespit edildiği yazılırken, ev sahibinin Arda Turan'ın eve çok az özen gösterdiği ve Arda evde olmadığı zaman arkadaşlarının çılgın partiler düzenlediğine dair sözleri yer aldı.

'GOL OLDUĞUNUNDA KUMANDAYI HAVUZA ATIYORLARDI'

Arda'nın evde olduğu dönemde de birçok hasar oluştuğunu söyleyen ev sahibi, "Her yerde, hatta mobilyaların üzerinde bile sigara yanıkları bıraktılar. Futbol izlerken gol atıldığında, golün kimden geldiğine bağlı olarak, televizyon kumandasını havuza atıyorlardı. O kumanda bin Euro!" ifadelerini kullandı.