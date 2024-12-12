Aslıhan Güner büyük konuştuğunu söyledi: 'Asla oyuncuyla evlenmem demiştim'

Yayınlanma: 12.12.2024 - 11:50

Güncelleme: 12.12.2024 - 11:50

Ünlü oyuncu Aslıhan Güner, NTV ekranlarında yayınlanan Empati programında Ahmet Mümtaz Taylan’ın konuğu oldu.



Gerçek yaşam öykülerinin paylaşıldığı programda, Güner kendi hayatına dair çarpıcı açıklamalar yaparak dikkat çekti.



Son dönemde Yalan adlı diziyle adından söz ettiren Aslıhan Güner, "Ev deyince benim aklıma eşim geliyor. Eşimle olduğum her yer benim evim aslında. Her yeri eve dönüştürebilirim, o yanımda olduğu sürece" diyerek eşine olan sevgisini dile getirdi.



Eşi Mert Kılıç ile Şevkat Tepe setinde tanıştığını belirten Güner, oyuncu biriyle evlenmeyi düşünmediğini şu sözlerle ifade etti:



"'Asla oyuncu biriyle evlenmeyeceğim' demiştim. Çünkü sektörle ilgili korkularım vardı. Küçük yaşta bu sektöre girmiş biriyim ve kafamda bir sürü soru işareti vardı. Ancak hayat bazen beklemediğiniz şekilde gelişiyor."

"CENAZE TÖRENLERİ BENİ ÇOK YIPRATIYOR"



Cenaze törenlerine ilişkin düşüncelerini paylaşan Güner, bu süreçte insanların beklentilerini anlamakta zorlandığını söyledi:

"İnsanların acısı varken yemek beklemesi, hizmet beklemesi, sen acıdan kavrulurken market alışverişi konuşmaları yapılması bana insanlık dışı geliyor. 'Ateş düştüğü yeri yakar.' En güzel destek şekli, o kişinin elini tutup sessiz kalmak ya da bir mesaj göndermek. Bu benim için yeterli."

"NEFES ALDIĞIM YER, OYUNCULUK"



Oyunculuk mesleğine olan tutkusunu dile getiren Güner, duygularını şu sözlerle ifade etti:



"Bütün acılarımı, ızdırabımı ve çığlıklarımı oyunculuk sayesinde dışa vurabiliyorum. Kamera önünde kendimi özgür hissediyorum. Allah'a şükrediyorum ki bana bu mesleği nasip etmiş. Benim için oyunculuk, nefes aldığım yer."

"BABAM EVLENDİĞİMİ GÖRSÜN ÇOK İSTEDİM"



2020 yılında babasını kaybettiğini söyleyen Güner, bu kaybın hayatında derin bir iz bıraktığını belirtti:



"En büyük hayalim, babamın evlendiğimi görmesiydi. Onunla dans etmek istiyordum. Babam lenfoma kanseriydi ve bu hastalıkla iki kez savaşıp kazandı. Ancak üçüncü kez nüksetti. Allah, tüm kanser hastalarına ve yakınlarına sabır versin. Çok zor bir süreç."