Best Model Of Turkey 2017'de birinci olan ve kariyerine oyunculukla devam eden Aslıhan Karalar ölümden döndü. Oyuncu Aslıhan Karalar’ın Riva’daki evi yandı. Peki, Aslıhan Karalar kimdir, kaç yaşında, nereli? Aslıhan Karalar'ın sağlık durumu nasıl?

ASLIHAN KARALAR KİMDİR?

Annesi Çanakkale, babası ise Ankaralı olan Aslıhan Karalar, 27 Nisan 1999 tarihinde doğdu. Küçük yaşlarda piyona ve bale eğitimi aldı. Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi'nde okudu.

Ortaokulda Fransızca öğrenmeye başlayan Aslıhan Karalar, Londra King's College'da işletme eğitimini tamamladı. 2017 Best Model of The World birincisi olan Aslıhan Karalar Kuruluş Osman’ın Burçin’i rolüyle dikkat çekti.

ASLIHAN KARALAR SAĞLIK DURUMU NASIL?

Yoğun dumandan etkilenen Karalar hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.