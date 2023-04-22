Asmalı Konak'ın Zeynep'i Eylem Yıldız'dan korkutan haber...

Yayınlanma: 22.04.2023 - 15:01

Güncelleme: 22.04.2023 - 15:01

'Asmalı Konak' dizisinde canlandırdığı 'Zeynep Karadağ' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Eylem Yıldız, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle operasyon geçirdiğini açıkladı.

Operasyonun geçtiğimiz hafta gerçekleştiğini ifade eden Eylem Yıldız, yaşadığı zorlu süreci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anlattı.

"KİŞİSEL TARİHİMİN EN ZORLU VİRAJINI ATLATTIM"

İki yıl içinde iki kez koronavirüse yakalandığını ve sonrasında ise sürekli rahatsızlandığını söyleyen Eylem Yıldız, "Bu fotoğraf geçtiğimiz perşembe gününden... Geçen hafta bu saatlerde uzun bir ameliyattan henüz çıkmış ve yoğun bakımda yatıyordum. Aslında azıcık da olsa içinde keder olan anıları paylaşmayı sevmiyorum ama bu fotoğrafı, kişisel tarihimin en zorlu virajını (Umuyorum ki geride kaldı) ne kadar rahat atlattığımın gururu ile paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.

"HAYATIMIN ŞOKUNA UĞRADIM"

Yaşadığı sağlık sorunlarından bahseden Eylem Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Son iki yılda, aralıklarla atlattığım iki kovid vakasından sonra, bir türlü toparlayamadım. Sağlığıma oldukça güvenen ben, yaşadıklarıma bir türlü anlam veremiyordum. Sürekli rahatsızlanmaya başlamıştım. Sağlık taramasında, sağ akciğerimde doğuştan olan ve bu son yıllardaki enfeksiyonlar ile aktifleşen iyi huylu bir kist bulgulandı. Ve konsey hızlıca ameliyat kararı aldı. Gerçekten hayatımın şokuna uğradım."

"İNSAN BÖYLE DURUMLARDA HAYATININ Z RAPORUNU ÇIKARIYOR"

Zorlu süreçte kendisine moral ve destek veren ailesine, ameliyatını gerçekleştiren doktoruna, sağlık ekibine ve sevenlerine teşekkür eden Eylem Yıldız, "Tuhaf günlerdi. Bir anda kendimi ailemin, dostlarımın, sevgisiyle çevrelenmiş buldum. Sarıp sarmaladılar, yedirip gezdirdiler, söylemesi ayıp hediyelere boğdular. Şımardım, mutlu oldum. Çokça düşündüm, sorguladım. İnsan ister istemez böyle durumlarda hayatının bir Z raporunu çıkarıyor. Kim hayatının neresinde, nasıl duruyor? Ne alıyor? Ne veriyor? Vermek kadar almanın da tadını belkide hayatımda ilk kez bu süreçte kavradım. Kendime yaptığım ne kadar gereksiz baskı varsa hepsi boşa çıktı. Sevmekten, sevilmekten başkaca da ulvi bir anlam bulamadım. Yanımda olanlar kendini biliyor. Onlarla artık başka, lezzetli bir boyuta geçti dostluğumuz. Şimdi artık nekahati atlattım. Bölüm iki. İstediğim yerden, istediğim şekilde, kendi şiirimi yazarak" mesajını yazdı.



