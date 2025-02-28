Yayınlanma: 28.02.2025 - 12:55

Güncelleme: 28.02.2025 - 12:55

Astım rahatsızlığına sahip olan yurttaşlar Ramazan Ayı'nda oruç tutup tutamayacağını araştırıyor. Peki, Astım hastalığı oruca engel mi? Astım olan kişi oruç tutabilir mi?

ASTIM OLAN KİŞİ ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

Sprey tedavisi orucu bozmadığı için, gün içinde nefes açıcı ilacı kullanmak mümkündür. Ancak uzun süre aç ve susuz kalmak bazı kişilerde nefes darlığını tetikleyebilir. Mutlaka sağlık değerlendirmesi yapılması gerekir.

ASTIM HASTALIĞI ORUCA ENGEL Mİ?

Astımın çok şiddetli olması, sık atak geçirerek sürekli nefes darlığı yaşamak, doktorun reçete ettiği sabah-akşam içilmesi zorunlu ilaçlara ihtiyaç duymak gibi durumlar oruç tutmayı engelleyebilir. Ciddi kalp rahatsızlığı veya şeker hastalığı gibi ek problemler astımı daha da ağırlaştırabilir.