Ramazan pidesi fiyatları belli oldu: İşte şehir şehir tam liste...
Ramazan sofralarının vazgeçilmezi pide bu yıl da iftar sofralarındaki yerini alacak. Şehirler arasında fiyat farklılıkları dikkat çekerken, bazı belediyeler vatandaşlara uygun fiyatlı seçenekler sunuyor.
Ramazan pidesinin fiyatları illere göre farklılık gösteriyor. Bu yıl bazı şehirlerde fiyatlarda önemli artışlar yaşanırken, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 20 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ramazan pidesinin kilogram fiyatının geçen yıl 60 TL olduğunu, bu yıl ise 81 TL'yi aşmayacağını belirtti.
İSTANBUL, ANKARA, ANTALYA, BURSA VE KOCAELİ
Geçen yıl İstanbul, Ankara ve Antalya’da 250 gram ramazan pidesi 15 TL’den satılırken, bu yıl fiyat 20 TL’ye çıktı. Bursa ve Kocaeli’nde ise 330 gramlık pide 20 TL’ye satılırken, bu yıl 370 gramlık pide 30 TL olacak.
SAMSUN
Samsun’da geçen yıl 20 TL’den satılan 320 gram sade pide, bu yıl 25 TL’den satılacak. Yumurtalı pide ise 30 TL olarak belirlendi.
ANTALYA
Antalya Büyükşehir Belediyesi, ramazan pidesi üretimini kendi Halk Ekmek Fabrikası'nda gerçekleştirerek uygun fiyatlarla halka sunacak. Antalya’da ramazan pidesi 15 TL’ye satılacak.
EDİRNE VE GAZİANTEP
Edirne’de 300 gramlık pide 25 TL, 350 gramlık pide ise 30 TL olarak satışa sunulacak. Gaziantep’te 250 gram ramazan pidesi 20 TL’den, Halep kahkesinin tanesi ise 60 TL’den alıcı bulacak.
ESKİŞEHİR VE DÜZCE
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 300 gramlık ramazan pidesini 15 TL’den satacak. Düzce’de ise 370 gram pide 22,5 TL, 700 gram susamlı ve yumurtalı pide ise 45 TL olarak belirlendi.
KAYSERİ, VAN, KÜTAHYA VE ÇORUM
Kayseri’de yumurtalı ramazan pidesi 30 TL, susamlı pide 25 TL olarak fiyatlandırıldı. Van’da 310 gram pide 20 TL’ye satılacak. Kütahya’da 380 gram sade pide 30 TL’den satışa sunulacak. Çorum’da ise 270 gram yumurtalı ve susamlı pide 25 TL olurken, belediye büfelerinde aynı ürün 17,50 TL’ye satılacak.
FİYATLAR YURTTAŞI ZORLUYOR
Ramazan pidesinin fiyatları şehirden şehre değişirken, birçok belediye uygun fiyatlarla halka destek vermeyi amaçlıyor.
Ancak genel olarak pide fiyatlarının yükselmesi özellikle ekonomik sıkıntı yaşayan yurttaşlar için dikkat çeken bir gelişme. Ramazan ayında bu fiyat artışlarının yurttaşlar üzerindeki etkisi merak konusu.
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