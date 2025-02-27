Ramazan pidesi fiyatları belli oldu: İşte şehir şehir tam liste...

Ramazan pidesi fiyatları belli oldu: İşte şehir şehir tam liste...

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi pide bu yıl da iftar sofralarındaki yerini alacak. Şehirler arasında fiyat farklılıkları dikkat çekerken, bazı belediyeler vatandaşlara uygun fiyatlı seçenekler sunuyor.

Haber Merkezi
27 Şubat 2025 Perşembe, 15:09
Ramazan pidesi fiyatları belli oldu: İşte şehir şehir tam liste...

Ramazan pidesinin fiyatları illere göre farklılık gösteriyor. Bu yıl bazı şehirlerde fiyatlarda önemli artışlar yaşanırken, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 20 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ramazan pidesinin kilogram fiyatının geçen yıl 60 TL olduğunu, bu yıl ise 81 TL'yi aşmayacağını belirtti.

Ramazan pidesi fiyatları belli oldu: İşte şehir şehir tam liste...

İSTANBUL, ANKARA, ANTALYA, BURSA VE KOCAELİ

Geçen yıl İstanbul, Ankara ve Antalya’da 250 gram ramazan pidesi 15 TL’den satılırken, bu yıl fiyat 20 TL’ye çıktı. Bursa ve Kocaeli’nde ise 330 gramlık pide 20 TL’ye satılırken, bu yıl 370 gramlık pide 30 TL olacak.

Ramazan pidesi fiyatları belli oldu: İşte şehir şehir tam liste...

SAMSUN

Samsun’da geçen yıl 20 TL’den satılan 320 gram sade pide, bu yıl 25 TL’den satılacak. Yumurtalı pide ise 30 TL olarak belirlendi.

Ramazan pidesi fiyatları belli oldu: İşte şehir şehir tam liste...

ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ramazan pidesi üretimini kendi Halk Ekmek Fabrikası'nda gerçekleştirerek uygun fiyatlarla halka sunacak. Antalya’da ramazan pidesi 15 TL’ye satılacak.

Ramazan pidesi fiyatları belli oldu: İşte şehir şehir tam liste...

EDİRNE VE GAZİANTEP

Edirne’de 300 gramlık pide 25 TL, 350 gramlık pide ise 30 TL olarak satışa sunulacak. Gaziantep’te 250 gram ramazan pidesi 20 TL’den, Halep kahkesinin tanesi ise 60 TL’den alıcı bulacak.

Ramazan pidesi fiyatları belli oldu: İşte şehir şehir tam liste...

ESKİŞEHİR VE DÜZCE

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 300 gramlık ramazan pidesini 15 TL’den satacak. Düzce’de ise 370 gram pide 22,5 TL, 700 gram susamlı ve yumurtalı pide ise 45 TL olarak belirlendi.

Ramazan pidesi fiyatları belli oldu: İşte şehir şehir tam liste...

KAYSERİ, VAN, KÜTAHYA VE ÇORUM

Kayseri’de yumurtalı ramazan pidesi 30 TL, susamlı pide 25 TL olarak fiyatlandırıldı. Van’da 310 gram pide 20 TL’ye satılacak. Kütahya’da 380 gram sade pide 30 TL’den satışa sunulacak. Çorum’da ise 270 gram yumurtalı ve susamlı pide 25 TL olurken, belediye büfelerinde aynı ürün 17,50 TL’ye satılacak.

Ramazan pidesi fiyatları belli oldu: İşte şehir şehir tam liste...

FİYATLAR YURTTAŞI ZORLUYOR

Ramazan pidesinin fiyatları şehirden şehre değişirken, birçok belediye uygun fiyatlarla halka destek vermeyi amaçlıyor.

Ramazan pidesi fiyatları belli oldu: İşte şehir şehir tam liste...

Ancak genel olarak pide fiyatlarının yükselmesi özellikle ekonomik sıkıntı yaşayan yurttaşlar için dikkat çeken bir gelişme. Ramazan ayında bu fiyat artışlarının yurttaşlar üzerindeki etkisi merak konusu.

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