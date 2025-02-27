Ramazan pidesi fiyatları belli oldu: İşte şehir şehir tam liste...

Ramazan pidesinin fiyatları illere göre farklılık gösteriyor. Bu yıl bazı şehirlerde fiyatlarda önemli artışlar yaşanırken, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 20 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ramazan pidesinin kilogram fiyatının geçen yıl 60 TL olduğunu, bu yıl ise 81 TL'yi aşmayacağını belirtti.