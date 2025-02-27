Uzmanından Ramazan’da beslenme önerileri

Yayınlanma: 27.02.2025 - 17:01

Güncelleme: 27.02.2025 - 17:01

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyetisyeni Melike Çağlayan, Ramazan ayında sağlıklı beslenme konusunda önemli tavsiyelerde bulundu.

Çağlayan, sahura kalkmamanın veya sadece su içerek sahur yapmanın yanlış bir beslenme alışkanlığı olduğunu belirterek, bu durumun açlık süresini 20 saate kadar uzatarak kan şekerinin düşmesine neden olabileceğini vurguladı.

Ayrıca, sahurda ağır yemekler tüketmenin metabolizmayı yavaşlatarak kilo alma riskini artıracağını ifade etti. Çağlayan, "Sahura mutlaka kalkılmalı ve hafif yiyecekler tüketilmelidir. Süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmekler gibi besinlerden oluşan bir kahvaltı ya da çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan bir öğün tercih edilebilir. Gün içerisinde aşırı acıkma sorunu yaşayanlar, midenin boşalma süresini uzatan posalı ürünler ve kompleks karbonhidratları beslenmelerine eklemelidir. Özellikle yumurta tüketimi faydalı olurken, hamur işleri ve basit şekerlerden uzak durulmalıdır." dedi.

İFTARA HAFİF YİYECEKLERLE BAŞLANMALI

Gün boyu süren açlığın ardından iftar sırasında kontrolsüz yemek tüketiminin kilo artışına ve sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten Çağlayan, iftarın hafif yiyeceklerle açılmasını önerdi.

Çağlayan, "İftara peynir, zeytin gibi kahvaltılıklar veya çorba ile başlanmalı, ardından 10-15 dakika ara verilerek ana yemeğe geçilmelidir. Az yağlı et yemeği, sebze yemeği veya salata tercih edilebilir. Beyaz ekmek ve pirinç pilavı gibi glisemik indeksi yüksek yiyecekler yerine, bulgur pilavı, kepekli ekmek veya tam buğday ekmeği tüketilmelidir. Büyük porsiyonlar yerine, iftardan sonra azar azar ve küçük porsiyonlar şeklinde beslenmek daha sağlıklı olacaktır." ifadelerini kullandı.

TATLI SEÇİMİNDE DİKKATLİ OLUNMALI

Ramazan ayında tatlı tüketiminin arttığını belirten Çağlayan, ağır şerbetli ve yağlı tatlılar yerine sütlü tatlılar veya meyve tercih edilmesini önerdi. Yemeklerin pişirme yöntemlerinin de önem taşıdığını vurgulayan Çağlayan, yemeklerin yavaş ve iyice çiğnenerek tüketilmesi gerektiğini, ızgara, haşlama, fırında veya buğulama yöntemleriyle hazırlanmış yemeklerin tercih edilmesinin daha sağlıklı olacağını ifade etti.

Ramazan boyunca su tüketiminin ihmal edilmemesi gerektiğini söyleyen Diyetisyen Çağlayan, susama hissi olmasa bile iftar ve sahur arasında yeterli miktarda su içilmesini tavsiye etti. Ayrıca, iftardan 1-2 saat sonra yapılacak kısa mesafeli yürüyüşlerin sindirime yardımcı olacağını belirtti.