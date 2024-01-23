Astrofizikçi Umut Yıldız kimdir? Umut Yıldız kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 23.01.2024 - 11:21

Güncelleme: 23.01.2024 - 11:21

Her fırsatta uzay ile ilgili Türk öğrencilerle konferans görüşmeleri yapan Dr. Umut Yıldız'ın Türkiye'ye dönme kararı almasının ardından, merak konusu oldu. Peki, Astrofizikçi Umut Yıldız kimdir? Umut Yıldız kaç yaşınsa, nereli?

UMUT YILDIZ KİMDİR?

Dr. Umut Yıldız, 1982 yılında İstanbul'da doğdu. Ailesi Ordulu olan Yıldız'ın babası polis memuru olduğu için çocukluğu Karabük, Zonguldak ve Çanakkale gibi farklı şehirlerde geçti. Küçük yaşlardan itibaren uzaya ve yıldızlara meraklı olan Yıldız, Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'nü kazandı ve 2000 yılında başladığı üniversite eğitimini 2004 yılında tamamladı. Üniversite yıllarında astronomiye olan ilgisini arttıran Yıldız, mezun olduktan sonra Hollanda'ya giderek Groningen Üniversitesi'nde yüksek lisansını yaptı. Burada astrofizik alanında çalışmalar yapan Yıldız, 2007 yılında Leiden Üniversitesi'nde doktora programına başladı. Doktorasını astrokimya ve molekül astrofiziği üzerine yapan Yıldız, 2011 yılında doktor unvanını aldı.

Doktorasının ardından Leiden Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırma görevlisi olarak çalışmaya devam eden Yıldız, 2013 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek NASA'nın Jet Propulsion Laboratory (JPL) adlı kurumunda göreve başladı. Burada derin uzay iletişimi ve astrofizik alanlarında araştırma mühendisi olarak çalışan Yıldız, halen bu görevini sürdürmektedir. Dr. Umut Yıldız, sadece bir bilim insanı değil, aynı zamanda bir bilim iletişimcisi ve popüler bilim yazarıdır. Bilimin topluma yayılmasına önem veren Yıldız, çeşitli platformlarda uzay ve astronomi ile ilgili programlar yapmakta, makaleler yazmakta ve konferanslar vermektedir.