Şarkıcı Mustafa Topaloğlu’ndan uzay paylaşımı: Ben gittim diye sürgün yedim

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunun başlamasının ardından şarkıcı Mustafa Topaloğlu’ndan sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.01.2024 - 10:09
Şarkıcı Mustafa Topaloğlu’ndan uzay paylaşımı: Ben gittim diye sürgün yedim
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"Uzaylı" lakabıyla bilinen şarkıcı Mustafa Topaloğlu'ndan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzaya yolculuğuna başlamasının ardından bir paylaşım geldi.

"BEN GİTTİM DİYE SÜRGÜN YEDİM"

Instagram hesabından paylaşım yapan Topaloğlu, "Ben gittim diye sürgün yedim. Şu an devlet, hükümet gönderdi. Bugün benim bayramımın birinci günü, bugün benim doğum günüm. Milletimize gelecek aydınlıklarda hayır rızık mutluluk getirsin, bizi anlayıp da gönülde taşıyanlara, gönül selamım olsun. Elon Musk, sana da ayrıca selam. Bu hepimizin bayramımı, biz kazandık" ifadelerini kullandı.


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