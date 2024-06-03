Yayınlanma: 03.06.2024 - 09:44

Güncelleme: 03.06.2024 - 09:44

'Bay Evet - Hayır' olarak ünlenen ünlü sunucu Erkan Yolaç'ın vefatından 17 gün sonra 48 yıllık eşi Asuman Tuğberk Yolaç hayatını kaybetti. Peki, Asuman Tuğberk kimdir? 1970 Türkiye Güzeli Asuman Tuğberk neden öldü?

ASUMAN TUĞBERK KİMDİR?

Asuman Tuğberk, 30 Kasım 1951 tarihinde İzmit'te dünyaya geldi. 1970 yılında Türkiye Güzeli seçildikten sonra mankenlik, ve kadın giyim üzerine modacı olarak kariyerine devam eden Asuman Tuğberk Yolaç, 1976 yılında evlendiği eşi Erkan Yolaç ile birlikte Yolaç AŞ'yi kurdu. Aynı zamanda uzun yıllar Erkan Yolaç Show'un yapımcılığını üstlendi.

ASUMAN TUĞBERK NEDEN ÖLDÜ?

Asuman Tuğberk Yolaç, 2 Haziran 2024 yılında hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören 1970 Türkiye güzeli Asuman Tuğberk, 72 yaşındaydı.