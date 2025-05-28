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Aşure Günü ne zaman başlıyor? 2025 Muharrem ayı ne zaman?

Aşure Günü ne zaman başlıyor? 2025 Muharrem ayı ne zaman?

28.05.2025 14:48:00
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Haber Merkezi
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Aşure Günü ne zaman başlıyor? 2025 Muharrem ayı ne zaman?

Müslümanlar tarafından Hicri yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayı için az bir süre kaldı. Öte yandan Muharrem ayının 10. gününe denk gelen Aşure Günü'nün bu yıl ne zaman olduğu ve hangi tarihe denk geleceği çok sayıda yurttaş tarafından merak ediliyor. Peki, Aşure Günü ne zaman başlıyor? 2025 Muharrem ayı ne zaman?

Muharrem ayı içinde yer alan ve İslam dünyasında önemli olayların hatırlandığı Aşure Günü için geri sayım başladı. Hicri takvime göre Muharrem ayının 10. günü olarak kabul edilen Aşure Günü tarihi, Diyanet tarafından paylaşılan dini günler takvimi ile belli oldu. Peki, Aşure Günü ne zaman başlıyor? 2025 Muharrem ayı ne zaman?

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

2025 yılında, Aşure günü 5 Temmuz Cumartesi günü başlamaktadır ve 26 Temmuz 2025 tarihine kadar devam etmektedir.

2025 MUHARREM AYI NE ZAMAN?

Müslüman alemi için kutsal aylardan biri olan Muharrem ayının 1. günü Hicri yılbaşı olarak kabul ediliyor.

Bu yıl Muharrem ayının başlangıcı 26 Haziran 2025 Perşembe günü olacak.

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