Muharrem ayı içinde yer alan ve İslam dünyasında önemli olayların hatırlandığı Aşure Günü için geri sayım başladı. Hicri takvime göre Muharrem ayının 10. günü olarak kabul edilen Aşure Günü tarihi, Diyanet tarafından paylaşılan dini günler takvimi ile belli oldu. Peki, Aşure Günü ne zaman başlıyor? 2025 Muharrem ayı ne zaman?

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

2025 yılında, Aşure günü 5 Temmuz Cumartesi günü başlamaktadır ve 26 Temmuz 2025 tarihine kadar devam etmektedir.

2025 MUHARREM AYI NE ZAMAN?

Müslüman alemi için kutsal aylardan biri olan Muharrem ayının 1. günü Hicri yılbaşı olarak kabul ediliyor.

Bu yıl Muharrem ayının başlangıcı 26 Haziran 2025 Perşembe günü olacak.