Yayınlanma: 13.06.2024 - 15:50

Güncelleme: 13.06.2024 - 15:50

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), ateşli hastalıklara neden olan ve Asya Kaplan Sivrisineği (Aedes albopictus) olarak bilinen sivrisinek türünün kuzey, doğu ve batı Avrupa’da yayılmaya başladığını duyurdu. Peki, Asya Kaplan Sivrisineği nedir, zararlı mı? Asya Kaplan Sivrisineği Türkiye’de var mı?



ASYA KAPLAN SİVRİSİNEĞİ NEDİR, ZARARLI MI?

Asya kaplan sivrisineği (Aedes albopictus), sağlık açısından ciddi tehditler oluşturan bir sivrisinek türüdür. Bu sivrisinek, çeşitli hastalıkların taşıyıcısı (vektör) olarak bilinir ve birçok bölgede halk sağlığı sorunlarına yol açabilir.

ASYA KAPLAN SİVRİSİNEĞİ'NİN ÖZELLİKLERİ:

Tropikal ve subtropikal bölgelerde yaygındır.

İklim değişiklikleri nedeniyle dünyanın birçok yerinde görülmeye başlamıştır.

Hem gündüz hem de gece aktiftir.

İnsanlar, köpekler ve kuşlar gibi birçok canlıdan kan emer.

Dört farklı virüs ailesine bağlı olarak Dang ateşi, Chikungunya ateşi, Zika virüsü ve Batı Nil virüsü gibi birçok hastalığı taşıyabilir.

TAŞIDIĞI HASTALIKLAR

Asya kaplan sivrisineği, aşağıdaki hastalıkların bulaşmasında rol oynar:

Deng Humması: Yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, eklem ve kas ağrıları, deri döküntüleri ile karakterize ciddi bir viral enfeksiyon.

Zika Virüsü: Genellikle hafif belirtiler gösterir ancak hamile kadınlara bulaşması durumunda doğum kusurlarına neden olabilir.

Chikungunya: Ateş ve şiddetli eklem ağrıları ile bilinen, ciddi rahatsızlıklara neden olan bir virüs.

Sarıhumma: Ateş, baş ağrısı, bulantı ve kusma gibi belirtilerle başlayan, ciddi karaciğer hasarı ve kanamalara yol açabilen viral bir hastalık.

Batı Nil Virüsü: Çoğu zaman belirti göstermese de, bazı vakalarda ciddi nörolojik hastalıklara yol açabilir.