Ata Demirer'e 'Bursa kebabı' şoku: Fiyatlara isyan etti
Ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer, Twitter hesabından bir Bursa kebabı fotoğrafı paylaşarak enflasyona tepki gösterdi. Demirer, "Anlamadım ben?" notunu düştü.
Bursalı ünlü oyuncu ve komedyen Ata Demirer, Bursa'da fiyatlara olan şaşkınlığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gösterdi.
Ünlü komedyen bir porsiyon iskendere verdiği rakamı paylaştı.
"ANLAMADIM BEN?"
Demirer, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"1 latte, 1espresso 1 su = 170 lira
1 porsiyon en iyisinden Bursa kebabı =270 lira
Anlamadım ben?"
1 latte 1 espresso 1 su =170 tl— atademirer (@atademirer) June 16, 2023
1 porsiyon en iyisinden Bursa Kebabı =270 tl
Anlamadım ben…? pic.twitter.com/6iQCaaGcDB
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