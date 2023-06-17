Ata Demirer'e 'Bursa kebabı' şoku: Fiyatlara isyan etti

Yayınlanma: 17.06.2023 - 08:41

Güncelleme: 17.06.2023 - 08:41

Bursalı ünlü oyuncu ve komedyen Ata Demirer, Bursa'da fiyatlara olan şaşkınlığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gösterdi.

Ünlü komedyen bir porsiyon iskendere verdiği rakamı paylaştı.

"ANLAMADIM BEN?"

Demirer, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"1 latte, 1espresso 1 su = 170 lira

1 porsiyon en iyisinden Bursa kebabı =270 lira

Anlamadım ben?"