Ata Demirer'e 'Bursa kebabı' şoku: Fiyatlara isyan etti

Ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer, Twitter hesabından bir Bursa kebabı fotoğrafı paylaşarak enflasyona tepki gösterdi. Demirer, "Anlamadım ben?" notunu düştü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.06.2023 - 08:41
Ata Demirer'e 'Bursa kebabı' şoku: Fiyatlara isyan etti
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Bursalı ünlü oyuncu ve komedyen Ata Demirer, Bursa'da fiyatlara olan şaşkınlığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gösterdi.

Ünlü komedyen bir porsiyon iskendere verdiği rakamı paylaştı.

"ANLAMADIM BEN?"

Demirer, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"1 latte, 1espresso 1 su = 170 lira

1 porsiyon en iyisinden Bursa kebabı =270 lira

Anlamadım ben?"


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