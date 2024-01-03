Ata Demirer adına sahte hesap açtılar, reklam almaya başladılar
Ata Demirer, kendi adına açılan sahte hesaba tepki gösterdi. Demirer, "Bu çağda aşklar yalan" dedi.
Sosyal medya üzerinden mağdur olan isimler arasına son olarak komedyen Ata Demirer katıldı.
Adını kullanarak sosyal medyada fan hesabı açıp reklam alanlara seslenen Demirer "Adam adıma Fan hesabı açmış .Her türlü paylaşımı yapmış. Takipçi sayısını 100000 üstüne çıkarmış. Bugün de reklam almış. Bu çağda aşklar yalan" dedi.
Adam adıma Fan hesabı açmış— atademirer (@atademirer) January 2, 2024
Her türlü paylaşımı yapmış
Takipçi sayısını 100000 üstüne çıkarmış
Bugün de reklam almış
????
Bu çağda aşklar yalan ??
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