Nejat İşler’den sahte hesap çıkışı: ‘Mahkemelik olmanızı istemem’

Yayınlanma: 31.12.2023 - 10:07

Güncelleme: 31.12.2023 - 10:07

Ekranların sevilen dizisi 'Aile' ile sevenlerinin karşısına çıkan usta oyuncu Nejat İşler oyunculuk performansıyla büyük beğeni topluyor.

Oyunculuğunun yanında özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen ünlü isim, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Nejat İşler, yaptığı paylaşımda sosyal medyada adına sahte hesap açan kişilere seslendi ve hesapların kapatılmasını söyledi. Sanatçının paylaşımı şu şekilde: