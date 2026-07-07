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Ata Demirer'den yeni film müjdesi: 'Pervaneler' geliyor

Ata Demirer'den yeni film müjdesi: 'Pervaneler' geliyor

7.07.2026 09:43:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Ata Demirer'den yeni film müjdesi: 'Pervaneler' geliyor

Ata Demirer, yeni filmi 'Pervaneler'in senaryosunu tamamladığını duyurdu.
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Oyuncu ve komedyen Ata Demirer, hem yeni yaşını kutladı hem de sinemaseverleri heyecanlandıran büyük bir müjde verdi. 

Uzun süredir zamanının büyük bölümünü geçirdiği Çanakkale'nin büyüleyici adası Bozcaada'da çalışmalarını sürdüren ünlü sanatçı, yeni projesinin müjdesini doğum gününde sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. 

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Filmlerinde Çanakkale ve Ege kültürünü sıkça işleyen Demirer'in yeni projesi, sinema dünyasında şimdiden büyük merak uyandırdı. Senaryo aşamasının bittiğini belirten ünlü oyuncu, projesini yeni yaşında hayata geçirmeyi hedeflediğini dile getirdi. 

Demirer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni filmim Pervaneler'in senaryosunu bitirdim. İnşallah yeni yaşımda çekmek ve sizlere izletmek nasip olur. Ve tabii bugün benim doğum günüm" ifadelerini kullandı.

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