Ünlü komedyen Ata Demirer sahilde bulduğu yüzüğü sahibine ulaştırdı

Komedyen Ata Demirer, sosyal medya hesabından Ayazma Plajı'nda bulduğu alyansın sahibine seslendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.06.2024 - 09:46
Ünlü komedyen Ata Demirer sahilde bulduğu yüzüğü sahibine ulaştırdı
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Komedyen Ata Demirer, Bozcaada'daki Ayazma Plajı'nda alyans buldu. Demirer, alyansın sahibine seslendi. Alyansın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Demirer, "Ayazma Plajı'nda denizde yüzüğünü düşüren 23/09/2023 plakalı Kardelen hanım yüzük bende, bul beni. Olmadı karakola bırakırım" ifadelerini kullandı.

Yüzüğün sahibi, sosyal medya hesabından Ata Demirer'e ulaşmaya çalışarak, "Ata Bey, o Kardelen benim. 1 Haziran'da müstakbel eşim düşürdü..." yazdı.

Demirer, yüzüğü sahibine yolladı.


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