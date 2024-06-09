Ünlü komedyen Ata Demirer sahilde bulduğu yüzüğü sahibine ulaştırdı
Komedyen Ata Demirer, sosyal medya hesabından Ayazma Plajı'nda bulduğu alyansın sahibine seslendi.
Komedyen Ata Demirer, Bozcaada'daki Ayazma Plajı'nda alyans buldu. Demirer, alyansın sahibine seslendi. Alyansın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Demirer, "Ayazma Plajı'nda denizde yüzüğünü düşüren 23/09/2023 plakalı Kardelen hanım yüzük bende, bul beni. Olmadı karakola bırakırım" ifadelerini kullandı.
Yüzüğün sahibi, sosyal medya hesabından Ata Demirer'e ulaşmaya çalışarak, "Ata Bey, o Kardelen benim. 1 Haziran'da müstakbel eşim düşürdü..." yazdı.
Demirer, yüzüğü sahibine yolladı.
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