Ata Demirer'den 'Will Smith' tepkisi: 'Bir daha düşüneceğim artık...'

28 Mart 2022 Pazartesi, 12:39

ABD’nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen ve sunuculuklarını Amy Schumer, Wanda Sykes ve Regina Hall’un yaptığı 94’üncü Oscar Ödülleri; Will Smith'in komedyen Chris Rock'a attığı tokatla gündemde.

Smith, En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldüğü Oscar Ödül töreninde eşinin rahatsızlığı hakkında şaka yapan komedyen Chris Rock'a sahneye çıkıp tokat attı.

"EŞİMİN ADINI AĞZINA ALMA"

Chris Rock, sahnedeyken bazı çiftleri tiye alan şakalar yaptıktan sonra Jada Pinkett Smith'in saçı olmadığına dikkat çekti ve "Jane'in Zaferi'nin yeni filmi ne zaman geliyor?" diye alaycı bir biçimde sordu. Ridley Scott'ın yönettiği 1997 tarihli 'Jane'in zaferi' filminde Demi Moore, saçları 3 numara olan, özel eğitim alan bir askeri canlandırıyordu.

Smith, şakadan sonra sahneye çıkıp Rock'a sert bir tokat attı. Smith sahneden inerken Rock, "Vay be. Will Smith beni fena tokatladı" dedi.

Smith, koltuğuna döndükten sonra Rock'a, "Eşimin adını o lanet ağzına alma" diye bağırdı. Rock, bunun karşılığında, "Sadece 'Jane'in Zaferi' şakası yaptım" dedi. Smith, sesini daha da yükselterek tekrar, "Eşimin adını o lanet ağzına alma" ifadelerini kullandı.

ÖZÜR DİLEDİ

Rock, olayı tiye almaya çalışarak, "Bu televizyon tarihinin en büyük gecesiydi" diye konuştu. Smith, daha sonra ödülünü almak için sahneye çıktığında davranışı nedeniyle özür diledi.

ATA DEMİRER'DEN 'WILL SMITH' YORUMU

Olay, dünya basınındaki yerini korurken; ünlü komedyen Ata Demirer'den de, Will Smith'in tokatına ilişkin bir yorum geldi. Sosyal medyadan ilgili bir haberi alıntılayan Demirer, yaşananları 'çok çirkin' ve 'çok üzücü' olarak nitelendirdi.

Ünlü komedyen, "'Sahnede başıma gelmeyen kalmadı' derken bir daha düşüneceğim artık! Bu nedir yahu? Çok üzücü çok çirkin çok!" ifadelerini kullandı.