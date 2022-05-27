Ata Demirer'in yeni karakteri Recep İvedik'e benzetildi, Şahan Gökbakar'dan yanıt gecikmedi
Ünlü komedyen Ata Demirer'in 'Bursa Bülbülü' filminin ana karakteri, bazı medya organları tarafından Recep İvedik'e benzetildi. Konu sosyal medyada da gündem olurken; Şahan Gökbakar'dan da yorum geldi. İkili arasındaki diyalog Twitter'a yansıdı.
Komedyen Ata Demirer'in senaryosunu yazıp, başrolünde yer aldığı 'Bursa Bülbülü' filminin çekimleri Erdek'te başladı. Demirer'in filmden 'Cengiz Sezen' adındaki karakterini tanıtan fotoğrafları paylaşmasının ardından, karakter Recep İvedik tiplemesine benzetildi.
Bazı medya organlarında çıkan haberler, sosyal medyaya da taşındı.
ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN YORUM GELDİ
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar da, benzetmenin ardından, Twitter hesabından "Recep İvedik ikonik bir karakter olduğu için benzetilmesi normal. Benim için sorun yok. Ata değerli bir komedyen. Yolu açık olsun, inşallah gişesi de benzesin. Ama geçmesin tabii" yazdı.
ATA DEMİRER'DEN YANIT
Gökbakar'ın tweetine yanıt veren Ata Demirer ise "Çok kibarsın kardeşim benim. Sağ ol, var ol. Biz gideriz filmler kalır, gönüller bir olsun sinemalar dolsun inşallah" ifadelerini kullandı.
İkili arasındaki diyalog, sosyal medyada çok sayıda etkileşim aldı.
Video Haberler
- Ayşenur Arslan'dan ROK'a 'hapis' yanıtı
- Saadet Partisi’nden Nebati videosu: 'Biz gülmüyoruz'
- Emniyet'te canlı bomba olayında ayrıntılar belli oldu
- Adana'da iki kişiyi vuran saldırgan, dizi oyuncusu çıktı
- Uşak'taki bir fabrikada yangın çıktı
- Hakan Ural'dan 'Z kuşağı' çağrısı
- Kar kalınlığı 4 metreyi buldu
- Fulya'da bir apartmanında 3 kişi ölü bulundu
- 'Tarihi eser' operasyonu: 210 adet sikke ele geçirildi
- 'Müsilaj' operasyonu: 4 şüpheli yakalandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Emniyet'te canlı bomba alarmı!
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Ülkenin tapusu Katarlılara
- Eczanelerde yeni dönem! O ilaçların temini sona eriyor
- Atatürk Havalimanı için uçuş yasağı
- AKP içerisindeki çatlak derinleşiyor
- Kılıçdaroğlu'na 100 bin TL tazminat cezası
- Kim öldürülecekti?
- Kılıçdaroğlu SADAT'ı neden bastı? Cumhuriyet açıklıyor
- Sigara ve alkole vergi zammı!