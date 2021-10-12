Usta sanatçı Levent Kırca ölüm yıl dönümünde anılıyor
"Küçük Hüsamettin", "Cevat Kelle" ve "Bestami" gibi tiplemelerinde yer aldığı 21 yıl ekranlarda kalan "Olacak O Kadar" ile tanınan sinema ve tiyatro dünyasının usta ismi Levent Kırca, ölümünün 6. yılında anılıyor. Kırca, son mektubunda "Dik durun... Adil olun, sabırlı olun. Daha iyi bir dünyada görüşmek ümidiyle. Atatürk'le kalın, Cumhuriyet'le kalın, hoşça kalın" sözleriyle sevenlerine veda etmişti.
Usta sanatçı Levent Kırca, 6 yıl önce bugün yaşamını yitirdi. Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Kırca, en çok da Olacak O Kadar tiplemeleriyle akıllara kazındı.
Ünlü oyuncu ve komedyen Kırca, ölümünün 6’ncı yılında sanatçı dostları ve sevenleri tarafından anılıyor.
28 Eylül 1950, Ladik, Samsun doğumlu Türk komedyen, tiyatro ve sinema oyuncusu olan Kırca, ilk kez 1964’te Ankara Devlet Tiyatrosu’nda sahneye çıktı. Ankara Birlik Tiyatrosu ve Halk Oyuncuları’nda çalıştı. 1978’de Altınşehir adlı filmle sinemaya geçti. Ne Olacak Şimdi? ve Mavi Muammer adlı filmlerde oynadı. Hodri Meydan Topluluğu adlı Tiyatro Grubu’nu kurdu.
Eski eşi Oya Başar ile birlikte “Güzel ve Çirkin” ve “Sefiller” adlı oyunları sergiledi. Üç Baba Hasan, Kadıncıklar adlı oyunları sergiledi. 1988’de başlayıp 22 yıl süren Olacak O Kadar adlı televizyon programını hazırladı. İlk sinema yönetmenlik denemesini Son adlı filmle yaptı. Daha sonra Şeytan Bunun Neresinde adlı filmi yönetti.
AÇLIK GREVİ YAPMIŞTI
1998’de Işılay Saygın’ın verdiği bir demeçte ’’52 yaşındayım ve hala bakireyim’’ sözlerini ‘Olacak O Kadar’ programında ‘Deliksiz süzgeç’ benzetmesiyle kullanan Kırca’ya Saygın tarafından dava açıldı. Ve RTÜK’e şikayetle Kanal D’yi 1 günlüğüne kapatmış, Kırca da açlık grevi yapmıştı. Deniz Baykal’ın konuyu Meclis’i taşıyacağına söz vermesi üzerine açlık grevine son verdi. Olayla ilgili İngiltere’nin gazetelerinden The Daily Telegraph, ‘Komedyen seks şakası yüzünden açlık grevinde’ başlığıyla olayı özetledi. Kırca yaşanılanlarla ilgili ”Biz Genelkurmay Başkanı Karadayı’yı bile canlandırdık. Kendisi bizi arayıp tebrik etti. Benim yüzümden çalıştığım kanalın kapatılmasını hazmedemiyorum” dedi.
DEVLET SANATÇISI UNVANI GERİ ALINDI…
1998 yılında 33. Türkiye Hükûmeti’nde Kültür Bakanlığının tavsiyesiyle verilmeye başlanan Devlet Sanatçısı unvanına layık görülmüş Kırca’nın bu unvanı Nisan 2015’te geri alındı. Saint Petersburg Bal Mumu Heykelleri Müzesi’nde heykeli olan nadir Türk sanatçılardan oldu, 2011 yılında Karımın Dediği Dedik Çaldığı Kontrbas isimli komedi dizisine başladı, fakat reyting alamadığından dolayı dizi 4 bölüm sürdü ve bitti.
ÖLÜMÜ
2015 yılında yakalandığı karaciğer kanseri nedeniyle kemoterapi tedavisi görmekte olduğu Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 12 Ekim 2015 gecesi saat 02.40’ta yaşamını yitirdi. Cenazesi, 13 Ekim 2015 Salı günü Levent Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilmiştir.
SON MEKTUBU
Levent Kırca ölümünden iki gün önce ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ aldığı törene hastaneden yazıp gönderdiği mektupta duygusal mesajlara yer vermişti.
İstanbul'da devam eden tedavisi nedeniyle törene katılamayan Levent Kırca’nın yerine oğlu Oğulcan Kırca, babasının tören için yazdığı mektubu okumuştu.
İşte o mektup:
“1974’te TRT ile girdim hayatınıza. O günden bu yana bayağı bir zamanınızı aldım. 41 yıl… Teşekkür ederim size, anılarınızda bana yer açtığınız için. İki kardeş bir çorap yüzünden kavga edebilirler. Ama komşunun çocuğu sorun çıkardığında iki kardeş birlik olur. Hacısı, ateisti takımı gol attığında sarılır, ağlarlar. Düşman ülke sana savaş açtığında ülke birlik olur…
Toprağım dediğin adamın her işine koşarsın. Memlekette yüzünü bile görmek istemediğin, başka şehirde canın, memleketlin olur. Toprak aynı toprak, biraz tozlu, biraz killi. Su aynı su, biraz berrak, biraz kireçli. İnsan olarak birbirimizi sahiplenmek, birleşebilmek için uzaylıların dünyayı istila etmesi mi gerekir?
Güzellikler paylaştıkça değerlenir, kötülükler çoğaldıkça kanıksanır. Güzel şeyler paylaşabildiysek sizinle, ne mutlu bana.
Dik durun… Adil olun, sabırlı olun, enerjinizin sirayet etmesine müsaade edin.
Daha iyi bir dünyada görüşmek ümidiyle. Atatürk’le kalın, Cumhuriyet'le kalın, hoşça kalın.”
LEVENT KIRCANIN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER
FİLMLER
- 1978 Taşı Toprağı Altın Şehir
- 1985 Mavi Muammer
- 1986 Mavi Muammer: Ölürsün Gülmekten
- 1986 Mavi Muammer: Silahtan Ödüm Patlar
- 1991 Nafile Dünya
- 2001 Son
- 2002 Hangi
- 2003 Şeytan Bunun Neresinde
- 2004 Kendini Bırak Gitsin
- 2005 Ispanaktan Nağmeler
- 2007 Reyting Kasabası
- 2010 Son İstasyon
- 2015 Sarhoşum Gel Beni Al
TELEVİZYON DİZİLERİ
- 1974 Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz
- 1975 Bir Öykümüz Var Kendisi
- 1976 Bu Oyun Nasıl Oynanmalı?
- 1977 Açtım Ağzımı Yumdum Gözümü
- 1977 Nasreddin Hoca
- 1978 Sağlık Olsun
- 1978 Oyun Treni
- 1978 Siz Olsaydınız Ne Yapardınız?
- 1979 Ne Olur Ne Olmaz?
- 1981 Ne Çıkarsa
- 1984 Kadının Fendi
- 1985 Bu Yarış Başka Yarış
- 1986 Rol İcabı
- 1986-1988 Olacak O Kadar
- 1988-1989 Olacak O Kadar
- 1991-1992 Olacak O Kadar
- 1992-1993 Olacak O Kadar
- 1994-1996 Olacak O Kadar
- 1996-2002 Olacak O Kadar
- 2000 Üç Baba Hasan
- 2002 Bir Yudum İnsan
- 2002 Olacak O Kadar
- 2002-2003 Olacak O Kadar
- 2003-2004 Olacak O Kadar
- 2004 Ağa Kızı
- 2004-2005 Olacak O Kadar
- 2009-2010 Olacak O Kadar
- 2011 Karımın Dediği Dedik Çaldığı Kontrbas
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