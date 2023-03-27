Atatürk'ün Cadillac'ı restore edildi
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kullandığı özel yapım Cadillac otomobilinin 5 yıl süren çalışma ile restore edildi.
Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kullandığı özel yapım Cadillac otomobili, 5 yıllık çalışma ile restore edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Atatürk'ün 1936-1938 yılları arasında makam aracı olarak kullandığı özel üretim Cadillac otomobilin orijinaline uygun restorasyonu yapılması için Antika Otomobil Federasyonu ile iş birliği yaptı.
CUMHURİYETİN 100. YILINA HAZIR
Anıtkabir'in 23 Nisan Kulesi'nden çıkartılan otomobil, 2018'de restorasyon için İstanbul'a götürüldü.Genelkurmay Başkanlığı ve Anıtkabir Komutanlığı tarafından 7 gün 24 saat güvenlik kameralarıyla izlenen ortamda restorasyon çalışması başlatıldı.
Yaklaşık 5 yıl süren restorasyon sürecinde otomobilin eksik parçaları Amerika'dan getirilip, iç döşemesi de aslına uygun olarak yeniden üretildi.Çalışamaz durumda olan otomobil, Cumhuriyetin 100'üncü yılında, aslına uygun olarak restore edildikten sonra Ankara'ya getirilerek Anıtkabir'de teslim töreni düzenlendi.
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