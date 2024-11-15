Ata’ya Saygı Turu tamamlandı: Humanis ekibi İstanbul’dan Anıtkabir’e pedal çevirdi

Yayınlanma: 15.11.2024 - 12:19

Güncelleme: 15.11.2024 - 12:19

İlaç ve sağlık şirketi Humanis’in haziran ayında kurduğu Humanis Bisiklet Kulübü (HBK), İstanbul’dan Anıtkabir’e uzanan 450 kilometrelik Ata’ya Saygı Turu'nu başarıyla tamamladı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e ve Cumhuriyete olan bağlılığı gösteren bu anlamlı tur, Humanis’in fabrikasından alınan toprağın Anıtkabir’deki toprağa karıştırılması ve şirketin iHub adını verdiği ofisinden alınan bayrağın Atatürk’ün huzurunda dalgalandırılmasıyla son buldu.

2010 yılında Saya Grup bünyesinde Pharmactive olarak hizmet vermeye başlayığ 2023 yılından itibaren Humanis adıyla çalışmalarına devam eden şirket kurum içinde kurduğu Humanis Bisiklet Kulübü (HBK) ile 10 Kasım’da anlamlı bir tura imza attı. Ticari Operasyonlar Genel Müdürü Dr. Yalçın Yaşin, “iHub’da Humanis Bisiklet Kulübü (HBK) üyesi arkadaşlarıma teslim ettiğim bayrağın Anıtkabir’de dalgalanması bana gurur verdi” diyerek tur hakkındaki düşüncelerini paylaşmaya başladı.

İKİ GÜNDE 450 KİLOMETRE

Kurum içerisinde bisiklet sporunu hayatın bir parçası haline getirmek ve bütünsel sağlığı teşvik etmek amacıyla haziran ayında kurulan kulüp için Dr. Yalçın Yaşin, “Bisiklet kulübümüz sağlıklı yaşama teşvik etmekle kalmıyor, bölümlerarası arkadaşlık bağlarının da kurulmasını sağlıyor” dedi. İstanbul Bostancı’dan başlayıp Ankara’ya kadar süren tur için, “İki gün boyunca 450 kilometre pedal çevirmek için fiziksel gücün ve yeterliliğin yanı sıra güçlü dayanışma ruhu da gereklidir” diyen Dr. Yaşin, tura katılan arkadaşlarının yaşadıklarını ilgiyle izlediğinin altını çizdi. Yol boyunca rampalarda birbirilerini desteklemelerinden çok etkilendiğini belirten Dr. Yaşin, “Bu tur, kurum içerisinde yerleşmesini arzuladığımız takım çalışması ruhunun bir yansıması oldu” diyerek sözlerini noktaladı.

'YAŞLANMAK BİR ENGEL DEĞİL'

Turda 40 – 50 yaş grubu veteran üyelerin güçlü bir performans gösterdiğini ve bu yaş kesiminin gençlere motivasyon kaynağı olduğunu söyleyen Ticari Operasyonlar Müdürü Dr. Yalçın Yaşin, bisiklet kültürünün güçlü olduğu Danimarka’da orta ve ileri yaş grubu yetişkinler üzerinde yapılan bir araştırmadan söz etti. Bisiklete binme alışkanlığı olanların, olmayanlara kıyasla tip 2 diyabet riskinin %20 daha düşük olduğu görüldüğünden bahseden Dr. Yalçın Yaşin, “Uzun süreli sürüşlerin riski azaltmak açısından kısa sürüşlere göre daha faydalı olduğu vurgulanıyor” dedi.

Humanis Bisiklet Kulübü’nde artık uzun süreli sürüşlerin teşvik edilerek kurum içerisinde sağlıklı yaşamın artacağından bahseden Dr. Yaşin, “Araştırmacılar geç yetişkinlik döneminde tip 2 diyabet gelişimini önlemek için, orta ve ileri yaş gruplarını ulaşım ve eğlence amaçlı bisiklet sürmeye teşvik etmenin, halk sağlığını geliştirmede faydalı olduğu yorumunu yapıyor” diyerek bisiklet sporu ile tip 2 diyabet arasındaki ilişkiden söz etti.

ATATÜRK'E SAYGI DURUŞU

8 Kasım’da Bostancı Sahili’nden başlayıp 450 kilometrenin ardından 9 Kasım’da son bulan turun ardından tüm ekibin 10 Kasım’da Anıtkabir’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulunduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Teknik Operasyonlar Genel Müdürü Fatih Elay, “Fabrikamızdan insan bedeninin sınırlarını zorlayan yolculuk henüz bitti. Fakat arkadaşlarımız yeni anma turları için şimdiden antrenmanlarına başlayacağını söyledi” 2025 yılında yapılacak 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Turu ve 30 Ağustos Zafer Turu için hazırlıklara başladıklarını belirtti.

HBK üyesi arkadaşlarının kendisinden teslim alınan toprağın Anıtkabir’de toprağa karıştırılması hakkında “Bu gururu bana yaşattıkları için pedal çeviren tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim” diyen Elay, Atatürk’ten aldıkları ve modern Türkiye’ye hala yön veren bir talimatın üzerinde durdu. Elay şöyle konuştu:

“Atatürk’ün bisikleti genç cumhuriyetin mücadeleci ruhuyla özdeşleştirerek verdiği 'Gençlere güçlükten yılmamayı öğretin' talimatı günümüzde hâlâ vatandaşlarımıza yön vermektedir. Bu talimat bizleri de etkileyerek, Humanis Bisiklet Kulübü’nün kurulmasına ilham olmuştur.”

SAĞLIKLI YAŞAM BİLİNCİ VURGUSU

Humanis bisiklet kulübünün sürekli bir proje olduğunu vurgulayan Elay, “Gelecek dönemde ölçülebilir verilerle desteklenen bisikletçilerimize verilecek destekle toplum genelinde sağlıklı yaşam bilincinin yayılmasına katkı sağlayacak bisiklet projeleri yapacağız” diyerek 2025 yılında toplumsal farkındalık yaratacak sürüş etkinlikleri düzenlemeyi planladıklarını aktardı.