Bakırköy'de 10 Kasım Atatürk sergisi

Yayınlanma: 13.11.2024 - 17:59

Güncelleme: 13.11.2024 - 17:59

Bakırköy Belediyesi tarafından Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde “Gazetelerdeki Hüzün 10 Kasım Atatürk Sergisi” dün törenle açıldı. Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu’nun açılışını yaptığı sergide, Atatürk’ün aramızdan ayrılışını ve sonraki gelişmeleri haber yapan 1938 tarihli orijinal gazeteler yer alıyor.

A. İlhan Gülek koleksiyonundan derlemelerle hazırlanan sergi, 22 Kasım tarihine kadar ziyaret edilebilecek. A. İlhan Gülek, “Gazete manşetlerine hâkim olan hüzün, toplumumuzun büyük hüznünün basına yansıması. Halkımız, ona karanlıkta yol gösteren çoban yıldızını kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşamış ve hâlâ da yaşıyor. Ancak o bize kendinden sonra da rehber olacak kılavuzu göstermişti. Onun gösterdiği akıl ve bilim yolunda aydınlığa doğru yürümeye devam ediyoruz” dedi.

Atatürk’ün 86. ölüm yıldönümüne özel hazırlanan sergi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün ardından halkın yaşadığı derin üzüntüyü ve bu üzüntünün basındaki yansımasını belgeliyor.

Gülek Koleksiyonu, 10 Kasım 1938’den itibaren yayımlanan yerli ve yabancı gazete arşivleriyle dönemin atmosferini yansıtıyor. Sergi, gazete manşetleri, makaleler ve fotoğraflarla Atatürk’ün kaybının hem Türkiye hem de dünya üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor. Sergide 10 Kasım 1938 ve 16 Kasım 1938 tarihli orijinal yerel ve ulusal 50 gazetenin sayfaları yer alıyor.