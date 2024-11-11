Bakanlık açıkladı: Anıtkabir'e 10 Kasım'da rekor ziyaretçi

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde, 1 milyon 92 bin 365 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti. Bu sayı bugüne kadar 10 Kasım tarihlerinde Anıtkabir'e yapılan en yoğun ziyaret olarak kayıtlara geçti.

Bakanlık açıkladı: Anıtkabir'e 10 Kasım'da rekor ziyaretçi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.11.2024 - 21:24

Milli Savunma Bakanlığı, Anıtkabir ziyaretçilerine ilişkin 10 Kasım verilerini açıkladı.

Buna göre sadece 10 Kasım'da 1 milyon 92 bin 365 kişi Anıtkabir ziyaretinde bulundu. Bu sayı bugüne kadar 10 Kasım tarihlerinde Anıtkabir'e yapılan en yoğun ziyaret olarak kayıtlara geçti.

Bakanlık sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 86'ncı yılında bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."


Etiketler: #Anıtkabir #Milli Savunma Bakanlığı #Bakanlık

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