Bakanlık açıkladı: Anıtkabir'e 10 Kasım'da rekor ziyaretçi

Yayınlanma: 11.11.2024 - 21:24

Güncelleme: 11.11.2024 - 21:24

Milli Savunma Bakanlığı, Anıtkabir ziyaretçilerine ilişkin 10 Kasım verilerini açıkladı.

Buna göre sadece 10 Kasım'da 1 milyon 92 bin 365 kişi Anıtkabir ziyaretinde bulundu. Bu sayı bugüne kadar 10 Kasım tarihlerinde Anıtkabir'e yapılan en yoğun ziyaret olarak kayıtlara geçti.

Bakanlık sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 86'ncı yılında bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."