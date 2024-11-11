Bakanlık açıkladı: Anıtkabir'e 10 Kasım'da rekor ziyaretçi
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde, 1 milyon 92 bin 365 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti. Bu sayı bugüne kadar 10 Kasım tarihlerinde Anıtkabir'e yapılan en yoğun ziyaret olarak kayıtlara geçti.
Milli Savunma Bakanlığı, Anıtkabir ziyaretçilerine ilişkin 10 Kasım verilerini açıkladı.
Buna göre sadece 10 Kasım'da 1 milyon 92 bin 365 kişi Anıtkabir ziyaretinde bulundu. Bu sayı bugüne kadar 10 Kasım tarihlerinde Anıtkabir'e yapılan en yoğun ziyaret olarak kayıtlara geçti.
Bakanlık sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 86'ncı yılında bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."
Etiketler: #Anıtkabir #Milli Savunma Bakanlığı #Bakanlık
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