Atıl arazide yetiştirildi, üretim 10 kat arttı!

2020-2025 yılları arasında 356 üreticiye 626 bin 336 nergis soğanı desteği sağlanırken, nergis üretimi 10 kat artarak kırsalda önemli bir gelir kaynağı haline geldi.

Büyükşehir Belediyesinin kırsal kalkınmayı önceleyen örnek projeleri, üreticinin yüzünü güldürmeye ve aile ekonomilerine destek olmaya devam ediyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından bu kapsamda yürütülen ‘Nergis Soğanı Dağıtım Projesi'nden faydalanan üreticiler, mis kokulu nergis çiçeklerini hasat ediyorlar. Tarsus'a bağlı Kaklıktaşı Mahallesi'nde ekilen soğanlardan çıkan nergisler, kadınlar tarafından toplanıyor, demetleniyor ve yurdun dört bir tarafına ulaştırılıyor.

Geçtiğimiz günlerde Tarsus Pirömerli Mahallesi'nde 4.'sü düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı ‘Nergis Şenliği' ile ürünün tanıtılmasında ve bölgenin kalkınmasında önemli hizmet sunan Mersin Büyükşehir Belediyesi, sulama suyu imkanının kısıtlı olduğu kırsal bölgelerde ve özellikle atıl vaziyette duran arazilerde nergis yetiştirilmesiyle, ekonomiye ciddi oranda artı değer kazandırılmasına öncülük ediyor.

Büyükşehir Belediyesinin ‘Nergis Soğanı Dağıtım Projesi' öncesinde çok az sayıda kişinin nergis üretimi yaptığı Tarsus'un kırsal mahallelerinde, üreticilerin desteklenmesi ve özellikte de ‘Nergis Şenliği'nin hem yurt içinde, hem de yurt dışında duyulmasıyla ürünün üretim miktarı oldukça arttı.