Yayınlanma: 24.11.2023 - 19:47

Güncelleme: 24.11.2023 - 19:47

Travis Fimmel, bir dönem yayımlanan Vikingler dizisinde canlandırmış olduğu Ragnar Lothbrok karakteri ile tanınıyor. Ünlü oyuncunun yaşamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Travis Fimmel kimdir, kaç yaşında, nereli? Travis Fimmel hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...

TRAVIS FIMMEL KİMDİR?

Travis Fimmel 15 Temmuz 1979 tarihinde Avustralya'da doğdu. Kariyerine Melbourne'de keşfedilmesinin ardından modellik yaparak başladı. 2002'de Los Angeles merkezli LA Models ajansı ile sözleşme imzaladı. Çeşitli parfüm ve iç çamaşırı tanıtımlarında yer aldıktan sonra popülerlik kazandı, çeşitli dergilerin kapaklarında yer aldı.

2003 yılında Warner Bros. yapımı Tarzan dizisindeki başrolü ile oyunculuğa adımını attı. 2013'te History kanalında yayımlanmaya başlayan Vikings dizisinde Ragnar Lothbrok'u 45 bölüm canlandırdı, performansıyla dikkat çekti. 2016 yılında gösterime giren Warcraft filminde başrolde yer aldı.

TRAVIS FIMMEL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2003 - Tarzan (John Clayton / Tarzan)

2005 - Rocky Point (Taj Walters)

2006 - Southern Comfort (Bobby)

2009 - Canavar (Ellis Güvercin / Carlson)

2010 - Chase (Mason Boyle)

2012 - Outlaw Country (Feron)

2013-2017 - Vikingler (Ragnar Lothbrok)

TRAVIS FIMMEL HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2008 - Surfer, Dude (Johnny Doran)

2008 - Kısıtlama (Ron)

2010 - Saf Ülke 2: Hediye (Dale Jordan)

2010 - İğne (Marcus Rutherford)

2010 - Fildişi (Jake)

2010 - Deney (Helwig)

2011 - Üstünlük(Garrett Tully)

2012 - Bu Deer Haydutlar (McQueen Oodie)

2012 - Harodim (Lazarus Düştü)

2015 - Maggie'nin Planı (Adam)

2016 - Warcraft (Anduin Lothar)

2017 - Lean on Pete (Ray)