Atilla Taş serbest bırakıldı: Takipçilerine sitem etti

Bir eğlence mekanında olay çıkaran ve polise mukavemet suçundan tutuklanan Atilla Taş serbest kaldı. Takipçilerine sitem eden şarkıcı "İnsan bir don atlet neyin gönderirdi, vefasız köftehorlar" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.01.2024 - 12:38
Atilla Taş serbest bırakıldı: Takipçilerine sitem etti
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Eşiyle gittiği Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında çıkan kavga üzerine olay yerine gelen ekiplere de zorluk çıkardığı için polise mukavemet suçundan tutuklanan Atilla Taş, tahliye edildi. 

Serbest kaldıktan sonra takipçilerine sitem eden Taş, "İnsan bir don atlet neyin gönderirdi" ifadelerini kullandı.

SİTEM ETTİ

Sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşarak takipçilerine sitem eden Atilla Taş, "Olum siz ne hayırsız bir topluluksunuz. İnsan bir don atlet neyin gönderirdi, vefasız köftehorlar" ifadelerini kullandı.


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