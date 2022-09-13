Atilla Taş'tan 'adaylık' paylaşımı: 'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayını öğrendim'

13 Eylül 2022 Salı, 11:35

Atilla Taş'ın sosyal medya hesabından son paylaşımı gündem oldu.

Gece saatlerinde muhalefetin cumhurbaşkanı adayını öğrendiğini iddia eden Taş, "Bugün enteresan bir şekilde Cumhurbaşkanı adayımızı öğrendim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan durumu 'umut verici' olarak tarif eden Taş'ın paylaşımı şu şekilde:

"Bugün enteresan bir şekilde Cumhurbaşkanı adayımızı öğrendim. Tabii ki söyleyemem ama 'umut verici' diyeyim."

Bugün enteresan bir şekilde Cumhurbaşkanı adayımızı öğrendim. Tabii ki söyleyemem ama “umut verici” diyeyim. ?? — Atilla Taş (@AtillaTasNet) September 12, 2022

"HERKES BİLİYORDU"

FETÖ soruşturması kapsamında 31 Ağustos 2016 tarihinde gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen sanatçı Atilla Taş, ardından serbest bırakılmıştı. Ardından tek davada 5 ayrı suç iddiasıyla hakim karşısına çıkan Atilla Taş, beraat etmişti.

Taş, beraat kararının ardından yaptığı açıklamada, "Herkes suçsuzluğumu biliyordu ama buna rağmen sessiz kaldılar" dedi.