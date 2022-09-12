Ersan Şen canlı yayında cumhurbaşkanı 'adaylarını' açıkladı

Prof. Dr. Ersan Şen Habertürk canlı yayınında cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
12 Eylül 2022 Pazartesi, 08:22
Ersan Şen canlı yayında cumhurbaşkanı 'adaylarını' açıkladı
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Prof. Dr. Ersan Şen, Habertürk'te katıldığı bir programda cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı.

Ersan Şen yaptığı açıklamada, ''Benim adayımı söylüyorum. Mansur Yavaş bir. İki numaralı Ekrem İmamoğlu. Üç numaralı da Ali Babacan. Hodri meydan. Söyleyebiliyor musunuz? Buyurun'' ifadelerini kullandı.


Ersan Şen cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu ali babacan

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