Ersan Şen canlı yayında cumhurbaşkanı 'adaylarını' açıkladı

12 Eylül 2022 Pazartesi, 08:22

Prof. Dr. Ersan Şen, Habertürk'te katıldığı bir programda cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı.

Ersan Şen yaptığı açıklamada, ''Benim adayımı söylüyorum. Mansur Yavaş bir. İki numaralı Ekrem İmamoğlu. Üç numaralı da Ali Babacan. Hodri meydan. Söyleyebiliyor musunuz? Buyurun'' ifadelerini kullandı.