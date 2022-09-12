Ersan Şen canlı yayında cumhurbaşkanı 'adaylarını' açıkladı
Prof. Dr. Ersan Şen Habertürk canlı yayınında cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı.
Prof. Dr. Ersan Şen, Habertürk'te katıldığı bir programda cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı.
Ersan Şen yaptığı açıklamada, ''Benim adayımı söylüyorum. Mansur Yavaş bir. İki numaralı Ekrem İmamoğlu. Üç numaralı da Ali Babacan. Hodri meydan. Söyleyebiliyor musunuz? Buyurun'' ifadelerini kullandı.
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