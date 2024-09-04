ATV'deki 'abdest' sahnesi sosyal medyada tartışma yarattı
ATV'nin yeni dizisi Bir Gece Masalı'nın ilk bölümü izleyenler dizide Su Burcu Yazgı Coşkun'un oynadığı Canfeza karakterinin abdest alırken Burak Deniz'in hayat verdiği Mahir tarafından röntgenlenmesine tepki gösterdi. Canfeza abdest alırken seksi gösterilerek sahne erotikleştirildi.
ATV'de yayınlanan Bir Gece Masalı dizisindeki abdest sahnesi sosyal medyada tartışmaların odağında.
Dizide Canfeza karakterinin abdest alırken Mahir karakteri tarafından izlenmesi tepkilere neden oldu.
Sosyal medya platformu X'te ATV'nin hesabı tarafından “Allah’ım nasibim olanı bana bir an önce gönder" ifadesiyle paylaşılan sahne, platformda çok sayıda tepkiyle karşılandı.
Su Burcu Yazgı Coşkun'un canlandırdığı 'Canfeza' karakteri, bir sahnede abdest alırken ağır çekim görüntülerle ekrana geldi.
ABDEST ALIRKEN İZLEDİ
Bu esnada, dizinin diğer başrol oyuncusu 'Mahir' karakterinin de Canfeza'yı abdest alırken izlemesi tepki çekti.
Canfeza karakterinin abdest aldığı sahnede ise ekrana şu sözler yansıdı:
"Kalemin ve kaderin sahibi güzel Allahım, sana yalvarıyorum. Balığın karnındaki Yunus'un duasıyla, peygamber İbrahim'in duasıyla, peygamberimizin duasıyla ve bütün Allah dostlarının dualarıyla sana yalvarıyorum. Sen adaleti şaşmaz bir Rab'sin. Hiç kimsenin günahını kimseye ödetmezsin. Eğer babam bir günah işlediyse onun affı için sana yalvarıyorum, fakat onun günahını bana ödetmeyeceğini biliyorum."
“Allah’ım nasibim olanı bana bir an önce gönder.”#BirGeceMasalı ?@birgecemasalitv pic.twitter.com/e9gWdvcdCF— atv (@atvcomtr) September 3, 2024
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