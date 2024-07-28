Uzungöl’de ticari amaçla kiralanan ATV ve golf araçları toplatıldı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı UKOME toplantısında geçtiğimiz aylarda alınan kararlar sonrasında jandarma ekipleri tarafından turizm merkezi Uzungöl’deki ticari amaçla kiralanan ATV ve golf araçları toplatıldı.

İHA
Yayınlanma: 28.07.2024 - 10:03
Uzungöl’de ticari amaçla kiralanan ATV ve golf araçları toplatıldı
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Çaykara ilçesi Uzungöl Mahallesinde ticari amaçla kiralanmakta olan 4 tekerlekli golf araçları, motosikletler, UTV motosikletler, ATV araçlar, traktör vasfı plakalı araçlar ve bisiklet gibi araçların 15 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında trafiğe çıkmaları UKOME Toplantısı’nda alınan kararla yasaklanmıştı.

Yasak sonrası jandarma ekipleri tarafından karar uygulanarak Uzungöl’deki ATV ve golf araçları tek tek toplatıldı.

Toplanan araçları Uzungöl’deki jandarma karakolunun bahçesine getirildi.

Son dönemde çok sayıda ATV, golf aracı kazaları yaşanmış çoğunluğu Arap turist olmak üzere çok sayıda kişi yaralanmıştı.


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