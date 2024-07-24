Şarampole devrilen ATV'nin sürücüsü hayatını kaybetti

Muğla'nın Yatağan ilçesinde kullandığı dört tekerlekli motorlu araç ATV şarampole devrilen Adem Coşkun (67), hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 24.07.2024 - 15:24
Şarampole devrilen ATV'nin sürücüsü hayatını kaybetti
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Feci kaza, dün saat 19.30 sıralarında Yatağan'ın Mesken Mahallesi’nde meydana geldi. Adem Coşkun, evinden tarlasına doğru gittiği sırada kullandığı ATV şarampole devrildi.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Coşkun'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından evli ve 2 çocuk babası Adem Coşkun'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. 


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