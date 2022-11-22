Avatar 2’den yeni fragman yayınlandı
Merakla beklenen Avatar serisinin ikinci filmi ‘Avatar: The Way of Water’dan yeni fragman yayınlandı.
Merakla beklenen Avatar serisinin ikinci filmi ‘Avatar: The Way of Water’dan yeni fragman yayınlandı. 16 Aralık’ta vizyona girecek filmin fragmanından yine aksiyon dolu sahnelerin olacağının sinyali verildi.
2009’da gösterime giren ‘Avatar‘ kısa sürede tüm zamanların en yüksek gişe hasılatı yapan filmi olmuştu. İlk filmin üzerinden geçen 13 yılda izleyicilerin meraklı bekleyiş artarken, filmden yeni bir fragman paylaşıldı.
Kanadalı yönetmen James Cameron üç Oscar ödülüne sahip Avatar filminin 10 yıl sonrasında geçen ‘Avatar: Suyun Yolu’nda, Sully Ailesi’nin (Jake, Neytiri ve çocukları) hikâyesini, karşılaştıkları sorunları, birbirlerini korumak uğruna yapabileceklerini ve hayatta kalma savaşlarını anlatıyor.
Bu yolculukta hikâyenin kahramanları olarak Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang ve Kate Winslet gibi isimler yer alıyor.
James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman ve Shane Salerno’nun senaryosunu kaleme aldığı ‘Avatar: Suyun Yolu’nun yapımcılığını Jon Landau üstlenirken, David Valdes ve Richard Baneham de executive yapımcıları arasında bulunuyor. Film 16 Aralık’ta vizyona girecek.
Video Haberler
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
- Görenler şoke oldu
- Ayakkabı tamircisi dükkanını devredecek çırak arıyor
- Motosiklet tutkunu köpek yollarda
- 'Kendi Yolumda'yı Cumhuriyet TV'ye anlatan Athena Gökhan
- Cağ Kebabı ve İspir Fasulyesi Festivali
- Sular çekilince tarihi alan ortaya çıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Arkadaşlarıyla gidip...
- 'One Love' kol bandına izin yok!
- Uzmanlar uyarıyor: Hemen e-Devlet'e girip değiştirin!
- Tarihi bina eğitime açıldı
- Endonezya'da can kaybı artıyor!
- 'Hükümetin neredeyse yarısı burada'
- Erdoğan'a yanıt, Soylu'ya dava
- Armağan Çağlayan akciğer kanserine yakalandı
- Dünya Kupası'nda TRT skandalı!
- 'Adımın geçmesinden onur duyarım'