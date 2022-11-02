Avatar 2'den ilk fragman geldi
Yıllardır beklenen Avatar: The Way of Water filminin ilk fragmanı paylaşıldı. Tanıtım kısa sürede 1,5 milyondan fazla izlendi.
Birinci filmi 2009’da vizyona giren ve dünyanın ilk 3D filmi olarak tarihe geçen Avatar, devam filmiyle uzun süredir bekleniyordu.
WebTekno'nun aktardığı habere göre; bugün, daha önce bazı görselleri paylaşılan Avatar: The Way of Water’ın ilk fragmanı en sonunda paylaşıldı.
Avatar: The Way of Water, ilk filmden neredeyse 10 yıl sonrasını konu alacak, Jake, Neytiri ve çocuklarından oluşan Sully ailesinin hikâyesine odaklanacak. Filmin yönetmen ve yapımcı koltuğunda James Cameron oturacak.
NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Avatar: The Way of Water, oyuncu kadrosunda Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Kate Winslet, Stephen Lang ve Vin Diesel’a yer verecek. Film, 16 Aralık 2022’de vizyona girecek.
İşte Avatar 2'den ilk fragman...
İlgili Haberler
- 13 yıl sonra yine zirvede: Avatar, yeniden gösterimiyle 30 milyon dolar daha kazandı
- Çığır açan"Avatar" filmi bu sefer 4K olarak sinemaseverlerle buluşacak
- Avatar 2 filmi ne zaman çıkacak, Avatar 2 filminin konusu nedir? Avatar 2 neden gecikti?
- James Cameron'ın ünlü Avatar'ına devam filmi geliyor: "Avatar: Suyun Yolu"
-
Video Haberler
- Görenler şoke oldu
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- Yumurtalar yurt dışında 150 lira
- Havadan Kuduz aşılı müdahale
- Patenli öğrencinin tehlikeli yolculuğu kamerada
- Pandemi süreci, meme kanseri vakalarını artırdı
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
En Çok Okunan Haberler
-
- Son dakika: Menderes Samancılar duyurdu: Ünlü oyuncu Rıza Akın yaşamını yitirdi
- CHP’deki istifalara az kaldı
- Eşini kiraya veriyor! Saatlik 856, günlük 5 bin lira...
- Ankara kulisleri kaynıyor: 'Erdoğan, AKP'yi artık bir yük olarak görmeye başladı'
- Akşener, o video için konuştu: Hayretler içindeyim, gerçekten Sayın Erdoğan adına çok üzüldüm
- Polis Akademisi Bandosu, AKP'nin seçim şarkısını söyledi: 'Toplumsal huzurun temeline dinamit!'
- Son dakika... Büyükçekmece'de inşaat alanında cesetler bulundu!
- Deniz Baykal'ın oğlu Ataç Baykal: Babam CHP'den istifa etmeyi asla düşünmüyor
- Şişli'de hareketli gece: 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, polis memurunu kaputun üzerinde götürdü
- Erdoğan’ı taklit eden Muhammed Nur Nahya’dan TOGG videosu: 'Sola döndürüyor bizi'