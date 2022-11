Avatar 2'den ilk fragman geldi

02 Kasım 2022 Çarşamba, 17:18

Birinci filmi 2009’da vizyona giren ve dünyanın ilk 3D filmi olarak tarihe geçen Avatar, devam filmiyle uzun süredir bekleniyordu.

WebTekno'nun aktardığı habere göre; bugün, daha önce bazı görselleri paylaşılan Avatar: The Way of Water’ın ilk fragmanı en sonunda paylaşıldı.

Avatar: The Way of Water, ilk filmden neredeyse 10 yıl sonrasını konu alacak, Jake, Neytiri ve çocuklarından oluşan Sully ailesinin hikâyesine odaklanacak. Filmin yönetmen ve yapımcı koltuğunda James Cameron oturacak.

NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Avatar: The Way of Water, oyuncu kadrosunda Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Kate Winslet, Stephen Lang ve Vin Diesel’a yer verecek. Film, 16 Aralık 2022’de vizyona girecek.

İşte Avatar 2'den ilk fragman...