Avatarın kim olduğunu gösterir - Halil AKSU

07 Eylül 2022 Çarşamba

Oyunlar, sosyal medya ve bugünlerde artık Metaverse hayatımızın bir parçası haline gelmiş durumda. Bu ortamlarda kişinin dijital haline avatar deniliyor. Avatar kelimesinin kaynağı Sanskritçe olup Hinduizmdeki tanrıların yeryüzüne indiklerindeki halleridir. Günümüzde ise özellikle Metaverse dünyasındaki figürümüzdür.

Peki, bu figür neye benzeyecek? Büyük oranda iki temel yaklaşım var. Aynı sosyal medyada olduğu gibi, genelde çoğu insanların daha formel, iş ortamlarına uygun, daha kurallara ve normlara uygun davrandıkları hesapları var. Bir de içlerindeki arzuları, fantezileri, hayalleri yaşadıkları, sergiledikleri, yansıtmaya çalıştıkları profilleri var.

GERÇEK KİŞİLİĞİMİZ

Neden böyle yaparız? Çünkü iş dünyasının birtakım normları var. Hâlâ bunlar geçerli. Ne kadar modernleşsek de ne kadar özgürleşsek de bazı konularla ilgili önyargılar devam ediyor. Bundan dolayı birtakım resmi ortamlarda, mesela işyerinde, konferanslarda, eğitimlerde veya bunlara benzer ortamlarda daha resmi görüntüler ve davranışlar sergileyebiliyoruz. Ama resmi olmayan ortamlardaysa tümüyle ikinci veya aslında gerçek kişiliğimizi yaşayabiliyoruz.

Metaverse dünyasında tümüyle özgün ve modanın en uç noktalarından farklı örnekler görmek mümkün. Hatta insan olmak zorunda da değiliz. Bu zamanda ve mekânda kalmak zorunda da değiliz. Yani farklı gerçek veya hayal ürünü hayvanlar olabileceğimiz gibi, taş devrinden bugüne veya uzaydaki bir bilimkurgu senaryosunda da olabiliriz.

Metaverse dünyasını aslında cazip kılan da bu. Yaratıcılığımızı çok ciddi geliştirecek. Ayrıca hayallerimizi özgürce yaşama olanağını bize sunacak. Bu da toplumsal gelişimimizi ve çeşitliliğimizi zenginleştirebilir. Ayrıca mevcut ve yeni kültür-sanat disiplinlerini de geliştirebilir. Bugünlerdeki NFT çılgınlığı ile başlangıcını zaten gördük. Daha da gelişecek.

YEPYENİ BİR EKONOMİ

Bu dünyada, tasarımcılar, mimarlar ve sanatçılar için sonsuz olanak bulunuyor. Çünkü herkes bu tasarımları kendisi yapamayacak; bazı eşyaları, detayları ve davranışları hazır kataloglardan seçecek ve satın alacak. Örneğin unicorn (tek boynuzlu at) olmak isterseniz, bunun hazır tasarımını birkaç kripto para ile satın alabilirsiniz. Bu unicorn şahlanabilsin isterseniz, ki bu ayrı bir davranış özelliğidir, bunu da ayrıca almanız gerekebilir. Boynuzu da yanar döner gökkuşağı renklerinde olsun derseniz, onu da belki başka bir sanatçıdan almanız gerekebilir.

Görüldüğü üzere sadece avatarlar dünyası yepyeni bir ekonomi oluşturacaktır. Avatarınız da sizin kişiliğinizi yansıtacaktır. Ayna ayna söyle bana...

YÖNETİM DANIŞMANI

DİJİTAL DÖNÜŞÜM UZMANI

HALİL AKSU