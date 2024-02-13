Avatar Atakan'ın oğlu izleyenleri duygulandırdı: 'Üzülüyorum babamın kaybetmesine'

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde yaptığı acil durum konseyinde Survivor'a dahil olacak üç ismi açıklamıştı. İsimler arasında 2024 Survivor şampiyonu Avatar Atakan da yer aldı. Yarışmacının oğlu Aslan babasını ekranda görünce ağladığı görüntüler izleyenleri duygulandırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.02.2024 - 13:30
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Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Survivor bölümünde Acun Ilıcalı, yarışmacıları acil durum konseyi için bir araya getirerek önemli bir duyuru yapmıştı. Konseyde, yarışmaya üç yeni yarışmacının katılacağını duyuran Ilıcalı, 2016 şampiyonu Avatar Atakan'ın yarışmaya dahil olacak isimlerden biri olduğunu açıklamıştı.

Bu duyuruyla birlikte Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz, Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Korkmaz, oğulları Aslan'ın babasının yarışmadaki performansını izlerken çekilen görüntülerini paylaştı. Aslan'ın babasının oyun kaybetmesine üzülerek "Babamı istiyorum. Üzülüyorum babamın kaybetmesine" diyerek ağladığı anlar, izleyenleri derinden etkiledi.

Sosyal medyada da bu duygusal anlar hakkında birçok yorum yapıldı. İzleyiciler, Aslan'ın samimi duygularını paylaşarak "Acun Atakan'ı hemen ele", "Kahroldum bu ne?", "Ya çok üzüldüm", "İçim parçalandı" gibi ifadelerle duygularını dile getirdi.


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