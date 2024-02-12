Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 12 Şubat'ta eleme adayı kim oldu?
Survivor Allstar'da oyunlar kaldığı yerden devam ediyor. Büyük bir heyecanla başlayan Allstar'da eleme potası yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 12 Şubat'ta eleme adayı kim oldu?
Survivor Allstar'da kırmızı takım yarışmacılarından Ersin'in vedasının ardından takımlar büyük bir heyecanla yeni haftaya başladı. Yapılan acil durum konseyinin ardından yeni isimler dahil oldu. Büyük değişikliklerin yaşandığı haftada iki dokunulmazlık oyunu da geride kaldı. Böylece eleme adaylarından ikisi belirlenmiş oldu. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 12 Şubat'ta eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...
İLK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor All Star'da haftanın birinci dokunulmazlık oyununun kazananu kırmızı takım oldu.
İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
Mavi takımın katıldığı ada konseyinde yapılan oylama sonucunda haftanın ilk eleme adayı olarak Aysu belirlendi.
İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
11 Şubat'ta Hilmi Cem, Sema ve Atakan'ın dün yayımlanan bölümün ardından eleme konseyinde kırmızı takıma dahil olmasının ardından bugün yeni takımlar ilk defa yarıştı. Kazanan taraf mavi takım oldu.
İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?
Yarışmacıların kıyasıya rekabet ettiği oyunda kırmızı takımın çabası yeterli olmadı. Kırmızı takım oylamaya gitti, burada eleme adayı olarak belirlenen isim Pınar oldu.
ÜÇÜNCÜ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Mavi takımdan ve kırmızı takımdan birer ismi eleme potasına dahil olduğu haftada bugün üçüncü dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar buluşacak.
KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?
Hilmi Cem
Avatar Atakan
Sema Aydemir
Nagihan
Nefise Karatay
Merve Aydın
Bozok
Yunus Emre
Pınar Saka
Aleyna Kalaycıoğlu
Gizem Memiç
Sercan Yıldırım
Özgür Tetik
Mustafa Kemal
MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?
Seda Ocak
Begüm Yücetan
Hakan Hatipoğlu
Damla Can
Yiğit Poyraz
Yasin Obuz
Sahra Işık
Ogeday Girişken
Berna Canbeldek
Yaman
Yağmur
Aysu
Dora
Furkan
En Çok Okunan Haberler
-
- MetroPOLL'den 'genel seçim' anketi
- Zeydan Karalar'ın Özel Kalemi'ne silahlı saldırı!
- CHP, Hatay için Haluk Levent'e teklif götürdü
- Kadir İnanır'dan 'Erdoğan' sorusuna yanıt
- Saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı!
- TKP Genel Sekreteri krizi Cumhuriyet’e anlattı
- TİP'in Hatay adayı Gökhan Zan oldu
- İYİ Parti'de bir istifa daha...
- Tüm servetini iki dakika içinde kaybetti!
- Karalar'ın özel kalem müdüründen acı haber