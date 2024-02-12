Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 12 Şubat'ta eleme adayı kim oldu?

Survivor Allstar'da oyunlar kaldığı yerden devam ediyor. Büyük bir heyecanla başlayan Allstar'da eleme potası yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 12 Şubat'ta eleme adayı kim oldu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.02.2024 - 18:38
Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 12 Şubat'ta eleme adayı kim oldu?
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Survivor Allstar'da kırmızı takım yarışmacılarından Ersin'in vedasının ardından takımlar büyük bir heyecanla yeni haftaya başladı. Yapılan acil durum konseyinin ardından yeni isimler dahil oldu. Büyük değişikliklerin yaşandığı haftada iki dokunulmazlık oyunu da geride kaldı. Böylece eleme adaylarından ikisi belirlenmiş oldu. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 12 Şubat'ta eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

İLK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor All Star'da haftanın birinci dokunulmazlık oyununun kazananu kırmızı takım oldu.

İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Mavi takımın katıldığı ada konseyinde yapılan oylama sonucunda haftanın ilk eleme adayı olarak Aysu belirlendi.

İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

11 Şubat'ta Hilmi Cem, Sema ve Atakan'ın dün yayımlanan bölümün ardından eleme konseyinde kırmızı takıma dahil olmasının ardından bugün yeni takımlar ilk defa yarıştı. Kazanan taraf mavi takım oldu.

İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Yarışmacıların kıyasıya rekabet ettiği oyunda kırmızı takımın çabası yeterli olmadı. Kırmızı takım oylamaya gitti, burada eleme adayı olarak belirlenen isim Pınar oldu.

ÜÇÜNCÜ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Mavi takımdan ve kırmızı takımdan birer ismi eleme potasına dahil olduğu haftada bugün üçüncü dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar buluşacak.

KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Hilmi Cem

Avatar Atakan

Sema Aydemir

Nagihan

Nefise Karatay

Merve Aydın

Bozok

Yunus Emre

Pınar Saka

Aleyna Kalaycıoğlu

Gizem Memiç

Sercan Yıldırım

Özgür Tetik

Mustafa Kemal

MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Seda Ocak

Begüm Yücetan

Hakan Hatipoğlu

Damla Can

Yiğit Poyraz

Yasin Obuz

Sahra Işık

Ogeday Girişken

Berna Canbeldek

Yaman

Yağmur

Aysu

Dora

Furkan


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