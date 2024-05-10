Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya müjdeyi verdi: Kent Lokantası geliyor
İstanbul'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı Kent Lokantası uygulamasına Trabzon'un Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya da katıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı ve yurttaşlar tarafından çok beğenilen Kent Lokantaları yeni bir kentte daha açılacak.
CHP'li Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda Kent Lokantası'nın müjdesini yurttaşlara verdi.
"ÇOK YAKINDA"
Kaya yaptığı paylaşımda lokantanın tadilat aşamasında olduğu bir fotoğrafı kullanarak şu notu düştü:
"Söz verdiğimiz gibi, Çok yakında..."
Söz verdiğimiz gibi, Çok Yakında…#kentlokantası #ortahisarkentlokantası pic.twitter.com/S0U4L5Ovyj— Ahmet Kaya ???? (@kayagibibaskan) May 10, 2024
Öte yandan CHP'nin seçimi kazandığı tüm belediyelerde İstanbul'daki Kent Lokantası, Halk Kart, Halk Süt gibi uygulamaların yapılacağı öğrenildi.
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