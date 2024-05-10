Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya müjdeyi verdi: Kent Lokantası geliyor

İstanbul'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı Kent Lokantası uygulamasına Trabzon'un Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya da katıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2024 - 20:11
Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya müjdeyi verdi: Kent Lokantası geliyor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı ve yurttaşlar tarafından çok beğenilen Kent Lokantaları yeni bir kentte daha açılacak.

CHP'li Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda Kent Lokantası'nın müjdesini yurttaşlara verdi.

"ÇOK YAKINDA"

Kaya yaptığı paylaşımda lokantanın tadilat aşamasında olduğu bir fotoğrafı kullanarak şu notu düştü:

"Söz verdiğimiz gibi, Çok yakında..."

Öte yandan CHP'nin seçimi kazandığı tüm belediyelerde İstanbul'daki Kent Lokantası, Halk Kart, Halk Süt gibi uygulamaların yapılacağı öğrenildi.


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