Bir ilde daha Kent lokantası açıldı

Siirt'te Millet Bahçesinde Kent lokantası açılışı gerçekleştirildi. 4 çeşit yemek 100 TL’ye satılacak

İHA
Yayınlanma: 05.07.2024 - 10:27
Bir ilde daha Kent lokantası açıldı
Abone Ol google-news

Kent lokantasının açılışı Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş tarafından gerçekleştirildi. Lokantada 4 çeşit yemek 100 TL’ye satılacak. 

Açılış programında konuşan Başkan Alağaş, Kent Lokantası'nın kurulmasının hem sosyal sorumluluk anlamında hem de ekonomik sıkıntı çeken vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir amaç olduğunu belirtti. 

Kent Lokantası, her gün saat 12.00 ile 19.00 arasında hizmet verecek. 


Siirt haberleri Siirt Belediye Başkanı haberleri Kent Lokantası haberleri

İlgili Haberler

Gemlik Kent Lokantası yakında hizmete girecek

Gemlik Kent Lokantası yakında hizmete girecek
Kent Lokantası’nın ilki Kemeraltı’nda açıldı

Kent Lokantası’nın ilki Kemeraltı’nda açıldı
Denizli’ye kent lokantası müjdesi

Denizli’ye kent lokantası müjdesi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler