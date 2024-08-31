Avrupa genelinde plastik şişe kapakları değişiyor... İşte, nedeni!

Yayınlanma: 31.08.2024 - 17:01

Güncelleme: 31.08.2024 - 17:01

Yeni AB direktifine göre, şirketlerin içecek şişesi gibi kapaklı ve tek kullanımlık plastik ürünleri satmalarına yalnızca “kapakların, ürünlerin kullanım amacı süresince şişelere bağlı kalması halinde” izin veriliyor.

AB'nin, “Birlik'teki plajlarda en çok bulunan tek kullanımlık plastik ürünler arasındadır” dediği plastik kapakların, şişelere bağlanmasına ilişkin uygulama, plastik atıkları azaltma planının bir parçası.

Uzmanlar, plastik kapakların sıklıkla doğaya bırakıldığını söylüyor ve kapağın şişeye bağlı tutulmasıyla, geri dönüşümün başarıyla sağlanacağı umuluyor.

In Paris (and I think the whole EU) the plastic bottles all have ‘tethered’ caps that don’t come off.



It’s to help prevent pollution via discarded tops, but I thought it was just a defect for the first week I was here…



I kind of like it; it’s like a backpack for the bottle. pic.twitter.com/YVP2PGC4x1 — Emmett (@emmettshine) January 4, 2024

Kural ilk olarak 2018 yılında duyurulmuş, Coca-Cola ve Nestlé gibi içecek devlerinin pek hoşuna gitmemişti. Buna rağmen AB kararından vazgeçmedi ve değişikliğin ana hatlarını belirleyen direktif fiilen uygulamaya kondu.

AB üyelerinin 3 Temmuz'dan itibaren yeni düzenlemelere uyması bekleniyor, ancak birçok kişi son birkaç aydır hem AB içinde hem de dışında mağazalarda bu şişelere rastlamaya başladığını söylüyor.

Öte yandan AB, yeni kuralın sonuçlarını değerlendirmek için 3 Temmuz 2027'ye kadar süre verildiğini duyurdu.