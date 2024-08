Avrupa genelinde plastik şişe kapakları değişiyor... İşte, nedeni!

Yeni AB direktifine göre, şirketlerin içecek şişesi gibi kapaklı ve tek kullanımlık plastik ürünleri satmalarına yalnızca “kapakların, ürünlerin kullanım amacı süresince şişelere bağlı kalması halinde” izin veriliyor.

AB'nin, “Birlik'teki plajlarda en çok bulunan tek kullanımlık plastik ürünler arasındadır” dediği plastik kapakların, şişelere bağlanmasına ilişkin uygulama, plastik atıkları azaltma planının bir parçası.

Uzmanlar, plastik kapakların sıklıkla doğaya bırakıldığını söylüyor ve kapağın şişeye bağlı tutulmasıyla, geri dönüşümün başarıyla sağlanacağı umuluyor.

In Paris (and I think the whole EU) the plastic bottles all have ‘tethered’ caps that don’t come off.



It’s to help prevent pollution via discarded tops, but I thought it was just a defect for the first week I was here…



I kind of like it; it’s like a backpack for the bottle. pic.twitter.com/YVP2PGC4x1