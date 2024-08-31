YouTube videosundan ilham aldı... 17 yaşında nükleer reaktör inşa etti

Yayınlanma: 31.08.2024 - 11:28

Güncelleme: 31.08.2024 - 11:31

Okuduğu lisede yıl sonu projesi olarak bir 'nükleer füzyon reaktörü' inşa eden Mencarini, bu projesiyle sadece en yüksek notları almakla kalmadı, aynı zamanda üniversiteden önce bir işe yerleştirilme ve çalışmasını Cambridge Bilim Festivali'nde sunma imkanı da buldu.

Projenin ilham kaynağı bir YouTube videosuydu; Mencarini bu sayede kendi çabalarıyla elektrik ve kodlama becerilerini öğrendi. Amaç, nötron üretecek kadar sıcak plazma yaratmaktı.

"ÜNİVERSİTE BAŞLANGIÇTA ENDİŞELİYDİ..."

Tasarımın sınırlamaları ve kendisine tahsis edilen 6 bin 500 doların (yaklaşık 200 bin TL) biraz üzerinde bir bütçe göz önüne alındığında, yaratıcılığının sınırlarını zorlaması gerekiyordu.

Reaktörlerin parçaları özel olarak üretildi, kodlama ve kontroller bir Raspberry Pi sisteminde muhafaza edildi.

Mencarini yaptığı açıklamada, “Üniversite başlangıçta projenin tehlikeli olduğu konusunda endişeliydi. Ancak tam bir risk değerlendirmesi yaptık ve personel çok destekleyici oldu" dedi.

PLAZMA YARATMAYI BAŞARDI

Mencarini, basına demecinde şunları kaydetti:

“Tasarımı bütçeye uyacak şekilde uyarlamak zorunda kaldım ve amacım, diğer gençleri fikirlerini geliştirmeye ve dünyamızı nasıl iyileştirebileceğimizi, bunu yaparken aynı zamanda nasıl yenilikçi olabileceğimizi düşünmeye teşvik etmekti. Reaktörün amacı füzyonun gerçekleşmesi için gerekli koşulları üretmek. Ancak burada Güneş'in kendi yerçekiminin sağladığı basıncı elde edemediğimiz için atomları yeterince ısıtmak için yüksek voltaj kullanmak zorundayız.”

Mencarini plazma yaratmayı başardı, ancak füzyonu başaramadı. Yine de, ulusal olarak finanse edilen tam ölçekli bir reaksiyonda füzyona ulaşmanın zorlukları göz önüne alındığında, bu kadar ileri gitmesi bile son derece etkileyici. Çalışmaları Bristol Üniversitesi'nden kıdemli araştırmacı Dr. Yannick Verbelen'i etkiledi ve kendisine gelecek yıl daha büyük reaktörler üzerinde çalışmak üzere yeni bir proje teklif etti.

YAPIMI BİR BUÇUK YIL SÜRDÜ

Mencarini'nin okuduğu, Cambridge Cardiff Sixth Form College Müdürü Dr. Julian Davies, “Bu son derece heyecan verici bir proje ve yapımı 1,5 yıl sürdü” dedi.

Davies, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Öğrencilerimize ilgilerini çeken projeler üzerinde çalışma fırsatı vermenin yanı sıra onlara risk almalarını, gerçek yaşam koşullarına uygulanabilir projeler üretmelerini ve bunları yaparken cesur olmalarını öğretmek istiyoruz. Mencarini, iş ahlakı konusunda olağanüstü bir performans sergiledi ve gelecekte enerji sektöründe önemli bir etki yaratacağına hiç şüphe yok.”

IFLScience'ta yer alan habere göre, Mencarini mühendislik alanında lisans eğitimi almayı planlıyor ve Bristol'de çalıştığı bir yıl boyunca da üniversiteye başvurmayı hedefliyor.