Avrupa ile Türkiye'yi birbirine bağlayan esrarengiz tünel: Erdstall Tünelleri

Yayınlanma: 02.04.2024 - 11:45

Güncelleme: 02.04.2024 - 11:45

Erdstall Tünelleri, genellikle kırsal alanlarda, mağaralarda veya kayalıkların altında bulunur ve genellikle oldukça dar ve alçak yapıdadır. Bunlar, çoğu zaman sadece bir kişinin geçebileceği kadar küçük boyutlara sahiptir ve dönemsel olarak değişen uzunluklara ve karmaşıklığa sahiptir. Bazıları sadece birkaç metre uzunluğunda iken, diğerleri kilometrelerce uzanabilir.

Erdstall Tünelleri'nin tarihi, kesin olarak belirlenmemiş olsa da, çoğunun Ortaçağ'dan veya daha öncesinden kaldığı düşünülmektedir. Bazı araştırmacılar, bu tünellerin savunma amaçlı inşa edildiğini iddia ederken, diğerleri ticaret yolları veya dini amaçlarla ilişkilendirilmiş olabileceklerini öne sürmektedir.

Bununla birlikte, Erdstall Tünelleri'nin en ilginç özelliklerinden biri inşa edildikleri dönemde neden ve nasıl yapıldıkları hakkında neredeyse hiç yazılı kaynak olmamasıdır. Bu da tüneli gizemli kılmaktadır.

Bazı bilim insanlarına göre Erdstall tünelleri, neredeyse tüm Avrupa’yı birbirine bağlayan devasa bir yer altı köprüsü. Bazı uzmanlar ise İskoçya’nın kuzeyindeki irili ufaklı binlerce yer altı tünelinin birleşmesiyle ortaya çıkan bu devasa yapının ülkemizin Akdeniz kıyılarına kadar uzandığını ileri sürüyor.

Erdstall tünelleri, insanlık tarihindeki en gizemli ve ilginç yapılar arasında yer almaya devam ediyor.