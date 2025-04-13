Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın son haliyle şaşırttı: Görenler Cemil İpekçi'ye benzetti!

Yayınlanma: 13.04.2025 - 13:34

Güncelleme: 13.04.2025 - 13:34

Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı “Gaffur” karakteriyle hafızalara kazınan ve birçok başarılı yapımda rol alan oyuncu Peker Açıkalın, bir süredir sağlık sorunlarıyla gündeme geliyordu. Son olarak Ağustos 2024’te beyin kanaması geçirdiği iddialarıyla sevenlerini endişelendiren Açıkalın, şimdi de sosyal medyada paylaştığı son görüntüsüyle dikkat çekti.

PEKER AÇIKALIN SON HALİNİ PAYLAŞTI

Peker Açıkalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni imajını tanıtarak şu ifadeleri kullandı:

"Selanik kökenli, Beyoğlu nüfusuna kayıtlı, Dolapdere'de büyümüş, Kuvâ-yi Milliyeli bir TÜRK vatandaşı olarak, yeni imajımdır. NE MUTLU TÜRKÜM diyenlere."

SOSYAL MEDYADA “CEMİL İPEKÇİ” YORUMLARI

Paylaşılan fotoğraf kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Açıkalın’ın görünümünü ilk bakışta tanımakta zorlanan kullanıcılar, “Cemil İpekçi sandım”, “Bu adama ne olmuş?”, “Yazık, yaşlanmış” gibi yorumlarda bulundu.

“SAĞLIĞIM YERİNDE” DEMİŞTİ

Peker Açıkalın, daha önce doktoruyla birlikte kamera karşısına geçerek sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Hakkında çıkan iddiaları yalanlayan ünlü oyuncu, “Yalan yanlış haberlere inanmayın, sağlığım yerinde. Konuşmamda ve yürümemde bir sakatlık yok” demişti.



Başarılı oyuncu; “Gülcemal”, “Vezir Parmağı”, “Yahşi Cazibe”, “Türkler Çıldırmış Olmalı”, “Hababam Sınıfı Askerde”, “Maskeli Beşler” ve “Ekmek Teknesi” gibi pek çok sevilen projede yer aldı.