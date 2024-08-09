Yayınlanma: 09.08.2024 - 15:47

Güncelleme: 09.08.2024 - 15:47

Gülse Birsel, Ata Demirer gibi isimlerin yer aldığı Avrupa Yakası'nda Gaffur'u oynayan Peker Açıkalın'ın beyin kanaması sonucu konuşma yetisini kaybettiği iddiası üzerine ünlü oyuncunun sevenleri yıkıldı. Peki, Peker Açıkalın kimdir? Peker Açıkalın kaç yaşında, nereli? Peker Açıkalın beyin kanaması mı geçirdi?

PEKER AÇIKALIN KİMDİR?

1963 yılında Kars'ta dünyaya gelen Peker Açıkalın, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Daha sonra Nedim Saban, Taner Barlas ve Ali Poyrazoğlu tiyatrolarında oyunculuk yapan Açıkalın, 1992 yılında "Kim Bunlar?" isimli televizyon programı ile TRT1 ekranlarında ün yaptı. Birçok dizide rol alan oyuncu Avrupa Yakası adlı televizyon dizisinde, Gaffur karakterini kapıcı rolüyle ekrana taşımış kendine özgü çakkıdı dansı hafızalara kazındı.