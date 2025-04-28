Yayınlanma: 28.04.2025 - 15:35

Güncelleme: 28.04.2025 - 15:35

Avrupa'da bazı ülkelerde elektrik kesintileri meydana gelmeye başladı. Yaşanan elektrik kesintisi sebebiyle uluslararası ajansların son geçtiği bilgilere göre, trafik ışıklarının bile çalışmadığı İspanya'da tren ve metro seferlerinin durduğu bildirildi. Peki, Avrupa’da neden elektrikler kesildi? Avrupa’da hangi ülkelerde elektrik kesintisi var?

AVRUPA'DA NEDEN ELEKTRİKLER KESİLDİ?

Avrupa’da yaşanan elektrik kesintisinden İspanya, Portekiz, Fransa, Belçika gibi ülkelerin etkilendiği bildiriyor.

İspanya’da tren ve metro seferleri dururken Fransa’nın bazı bölgelerinde vatandaşlar elektrik kesintisinden etkilendiklerini bildirdi. Belçika’da yerel basında ortaya atılan iddialara göre benzer sorunlar yaşanıyor.

İspanya’nın başkenti Madrid’de trafik ışıkları çalışmazken trafik sorunuyla karşı karşıya kaldı. Bazı bölgelerde trafik ışıklarının çalışmaması sebebiyle trafik durma noktasına geldi.

Benzer şekilde İspanya’nın ulusal demir yolu şirketi Renfe, elektrik kesintilerinin yerel saat ile 12.00’da başladığını aktarırken tüm istasyonlarda seferlerin durduğunu bildirdi.

HANGİ ÜLKELERDE ELEKTRİKLER KESİLDİ?

Avrupa'da elektrik kesintileri meydana gelmeye başladı. Yaşanan elektrik kesintilerinin hangi ülkelerde gerçekleştiği birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı.

İspanya, Portekiz, Andorra ve Fransa'da elektrik kesintileri meydana geldi.