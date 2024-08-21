Yayınlanma: 21.08.2024 - 14:06

Güncelleme: 21.08.2024 - 14:06

ABD merkezli Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, klinikleri küçük sinekler ve bazı sivrisinek türleri tarafından yayılan ve ani ateş, şiddetli baş ağrısı ve titremeye neden olan viral bir hastalığa karşı uyarıyor. Peki, Avrupa'ya sıçradı: Oropouche virüsü nedir, nasıl bulaşır? Oropouche virüsü tedavisi var mı?

OROPOUCHE VİRÜSÜ NEDİR?

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) tarafından bu ayın başlarında yayınlanan bir raporda, vakaların 12'si İspanya'da, beşi İtalya'da, ikisi Almanya'da görüldüğü yer aldı. Virüsün, özellikle hamile kadınlarda etkisi ölümcül olabiliyor. Virüsün hamilelik sırasında bulaşması, bir vakada fetüs ölümüne yol açtı. Diğerinde düşükle sonuçlandı. Ayrıca anormal derecede küçük bir kafa ile karakterize bir durum olan mikrosefali ve dört yenidoğan vakası yaşandı.

Oropouche'u önleyecek bir aşı ya da tedavi edecek ilaç mevcut değil. En iyi korunma şeklinin tatarcık ve sivrisinek ısırıklarından kaçınmak olduğunu ifade etti.

OROPOUCHE VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Hastalığın semptomları arasında, ani ateş, şiddetli baş ağrısı, titreme, kas ve eklem ağrısı, bulantı, baş dönmesi ve kusma yer alıyor.

AŞISI VE İLACI YOK

Bu yıl Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da Küba ve Brezilya'dan dönen yolculara bu hastalık teşhisi kondu.

Eyalet sağlık departmanına göre Florida bu yıl seyahatle ilgili 11 vaka bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde ise hiçbir Oropouche vakası bildirilmedi.

Oropouche'u önleyecek bir aşı ya da tedavi edecek ilaç mevcut değil.

CDC, en iyi korunma şeklinin tatarcık ve sivrisinek ısırıklarından kaçınmak olduğunu ifade etti.